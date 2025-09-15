С началото на новия училищен сезон в предаването „Тази сутрин“ по bTV говорят д-р Веселин Стефанов, директор на 51. СУ „Елисавета Багряна“ и Симона Ангелова, директор на 9. Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“.

Освен нови управници на двете учебни заведения, двамата са и семейство. Запознават се в университета, докато Симона Ангелова учи, а д-р Стефанов влиза по заместване да води неин час.

„Готови сме за старта, пожелавам на всички ученици и родители успешна и спокойна година. Довчера до 17:00 ч. следобед подготвяхме и доуточнявахме разни неща, но вече сме готови за старта“, каза д-р Стефанов.

Двамата са подготвили и речите си за днешния ден, с които да приветстват учениците и учителите обратно в клас.

„На всеки 15-и септември се сещаме и за времето, в което ние самите сме били първи клас или в осми. Разказваме и на нашия син как ние сме прекрачили прага. Той сутринта ни попита защо трябва да имаме три чаши с вода, защо трябва да се лисне тази вода… три са за всеки от нас – за мен, за сина ни, и за него (д-р Стефанов – бел.ред.)“, каза Симона Ангелова.

Целта – „да ни върви по вода и да ни е много успешна учебната година“, уточни тя.

Двамата разказаха и за пътя си, който си е отвел до професията.

„Винаги съм желаел да работя в училище и още от детството си някак съм знаел, че ще продължа пътя си в училище. Честно казано, винаги съм се виждал в училище. В гимназията прекарвах целия ден в училище – и двете смени, тъй като се занимавах с различни клубове, интереси, вярвах и знаех, че това е моето място“, каза д-р Стефанов.

„При мен любовта към професията дойде на малко по-късен етап. Аз съм химик по образование и винаги мечтаех да създавам лекарства, с които да помагам на хората, но в университета тази малка мечта леко се изпари и дойде моментът, в който трябваше да изкарам своя задължителен педагогически стаж и оттам започна моя път – в 51. Училище“, разказа Симона Ангелова.

