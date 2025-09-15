Проверка на знанията: Колко помним от матурите?

На първия учебен ден освен учениците и техните родители имаха възможност да проверят знанията си. bTV тества хора в София с въпроси от националното външно оценяване за 7. клас – ключов изпит, въведен през 2010 г.

Снимка: bTV

Въпросите включваха разпознаване на антоними, условно наклонение и разпознаване на герой от разказа „Косачи“ на Елин Пелин. Най-лесен се оказа въпросът за антонимите – „враг – приятел“. По-голямо затруднение създаде условното наклонение, където верният отговор леко обърка някои.

Най-труден за участниците беше въпросът от литературата – „Остави я за пуста печалба“, който се отнася за героя от разказа „Косачи“.

Снимка: bTV

От 2010 г. досега формата на изпита е почти непроменен – 25 въпроса и една задача за създаване на текст. Новост е, че от 2021 г. специално създадени произведения заместват класическите текстове за преразказ – тази година текстът бе на писателката Виктория Бешлийска.

Снимка: bTV

Част от по-сложните езикови задачи вече отпадат – като работа с пароними, сложни смесени изречения и тропи и фигури от литературата.

Снимка: bTV

„Изискванията са на добро равнище, но за възрастните спомените избледняват. За учениците това е важен филтър за влизане в гимназия“, коментират участници в анкетата.

Вижте още във видеото и тествайте и своите знания.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase