България няма легитимен главен прокурор от момента, в който Борислав Сарафов е заел длъжността и.ф. на обвинител №1. Това заяви в „Тази сутрин“ бившият вътрешен и правосъден министър Иван Демерджиев.

След решението на Върховният касационен съд да обяви Сарафов за незаконен главен прокурор, бивш министър на правосъдието Антон Станков обяви, че решението на магистратите касае конкретни дела.

„Тази позиция е на наказателната колегия и най-вероятно ще бъде спазвана от всички наказателни състави. Такъв дълбок разлом в съдебната власт не е имало никога. На преден план излизат политическите, а не юридическите въпроси“, коментира още Станков.

Според него позицията на ВКС трябва ясно да отекне в политическото пространство. Демерджиев допълни, че сме свидетели на една много тежка криза в съдебната система, която се задълбочава.

„Това не касае само главния прокурор, касае и председателя на ВАС, но преди всичко касае членовете на ВСС, които са с отдавна изтекли мандати. Големият въпрос е относно техните правомощия да решат тази криза. (…)Много ми е странна позицията на един политически лидер – Бойко Борисов, който дълго време призоваваше да уважаваме съдебните актове, но явно не всички независими решения се приемат. Чувам критики и от там по отношение на съдебните състави. Актовете са факт“, каза Демерджиев.

Станков заяви, че коренът на проблема е в Народното събрание и неговата незадоволителна правна дейност. „Щом една такава правна норма позволява такова тълкуване, до степен съдебната власт да се разцепи. Това означава лошо законодателство“, допълни той.

Демерджиев коментира, че има селективност в действията на прокуратурата – срещу опозицията се действа по един начин, а срещу управляващите по друг. Според Станков това отношение на държавното обвинение е ясно забележимо. По думите му това поставя въпроса къде е мястото на прокуратурата и дали не трябва да стане част от изпълнителната власт, след като се занимава с политически функции.

Двамата коментираха още дейността на Антикорупционната комисия, контрола върху спецслужбите и напрежението между „Дондуков“1 и „Дондуков“. Подробности вижте във видеото!

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK