Върховният касационен съд обяви Борислав Сарафов за незаконен главен прокурор, който няма право да сезира ВКС. В две разпореждания съдът прие, че след 21 юли тази година той изпълнява функцията без да има право на това.

Законен изпълняващ функциите главен прокурор ли е Борислав Сарафов?

Ето и какво мислят част от лидерите в парламента за решението на ВКС:

„Не коментирам съдиите и прокурорите, те са независими. Аз мисля, че е законно“, смята лидерът на ГЕРБ, Бойко Борисов.

„България е без главен прокурор, без изпълняващ функциите“, заяви председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев.

„Очевидно Пеевски, който контролира Сарафов, вече не му е удобен и иска да го смени с някой друг“, вярва лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов.

След решението на ВКС, остава въпросът – Имаме или нямаме изпълняващ функциите главен прокурор?

Питаме Зинаида Златанова, бивш вицепремиер и министър на правосъдието в предаването „Лице в лице“.

Снимка: bTV

„Зависи кого питате. По-скоро това е опит да се удържи едно статукво, което е неудържимо. Но, ако се абстрахираме от конкретния случай, защото той не е единствен, ние имаме ВСС извън мандата вече повече от 3 г., имаме Инспекторат на ВСС извън мандат… но защо това е проблем – защото мандатността, избираемостта и разделението и взаимния контрол на властите са темелите на демокрацията, а ние много лесно се отказваме от тях“, обясни тя.

„Тази ерозия на правовата държава, която наблюдаваме, става вече все по-голяма и ще се отрази много зле на всички нас като общество и никой няма да спечели, нито един, от това“, прогнозира още тя.

„Няма как законът да се чете по няколко различни начина. Същият закон казва, че от просрочил мандата си Висш съдебен съвет не може да бъде избиран редовен главен прокурор. Преди 6 месеца Съдът на европейските общности прие едно решение по едно запитване от български съдия по въпроса доколко легитимен е Инспекторатът на ВСС – за това решение не се говори, никой не го взима предвид“, допълни Златанова.

