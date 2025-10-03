„Това е нещо, за което адвокатите предупреждавахме още от 21 юли, че ще се случи. И този ден дойде. Били сме прави и очевидно са необходими действия. Големият въпрос тук е не дали Сарафов ще продължи да си взима заплатата, а че редица основни правомощия, които има главният прокурор, след това решение биха могли да бъдат поставени под въпрос и да бъдат блокирани.“

Това каза в „Тази сутрин“ Петър Славов, доктор по конституционно право и бивш депутат, във връзка с решението на ВКС, че Борислав Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор.

Славов даде пример с правомощието да сезира КС за евентуално противоконституционност на закон.

„Трябва най-после да бъде избран нов ВСС и депутатите да си изпълнят задължението“, допълни Петър Славов.

„Това очевидно е елемент на тоталния разпад на институциите и разклащането на държавата. Да живеем в европейска страна, в която не се знае главният прокурор законно ли е това, което ще разпише, или не – къде отива правото?“, коментира от своя страна политическият анализатор Слави Василев.

Според него се оформя политическа ситуация, в която властимащите се опитват, посредством силови методи, да се задържат на власт.

„ДАНС е изключително важна структура за управлението на държавата“, допълни той.

По думите му политиката си е пуснала пипалата в съдебната система, защото именно НС трябва да вземе решението за нов ВСС.

„Не съм сигурен, че има политическа употреба, а друго заиграване, в което участват други сили. Не виждам кой би се намесил в работата на прокуратурата, адвокатурата, съда и т.н.“, коментира политическият PR експерт Нидал Алгафари.

„Не съм видял доказателство, което да показва, че Борисов, Пеевски или Радев управляват тези институции. Хвърлят се твърдения ей така“, каза той.

Какво още коментираха те – гледайте във видеото.

