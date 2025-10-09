Сериозни затруднения с трафика по магистрала "Тракия". Заради ремонт по 4 пъти дневно ще бъде спирано движението в определени участъци от платното в посока София.
Трафикът ще бъде спиран 4 пъти на ден – в 12, в 14, в 16, в 18 ч.
„Организацията от тази сутрин е променена – по лента и половина в посока. Спирането на движението се налага, когато се образува голяма колона в една от посоките, тогава пропускаме колоната в съответната посока, за да не чакат гражданите. Ремонтът трябваше да приключи на 25 октомври, но заради дъждовното време ще се забави. До началото на ноември ще приключи“, посочи инж. Румен Сечански, директор на Областно пътно управление - София.
„Задръстванията се получават заради аварирали автомобили и ПТП-та, но след като са по лента и половина, мисля, че ще преодолеем задръстванията. Като стане 12 ч. ще преценим, ако има нужда ще се наложи спиране на движението“, посочи още той.
По думите му в този участък на магистралата между Вакарел и Ихтиман няма обходен маршрут. Вариант е използването на Подбалканския път. През следващата година предстои ремонт и на обходния маршрут.
За месец са регистрирани 37 000 нарушения от тол системата. Над 33 000 са регистрираните нарушения за средна скорост.
Целия разговор вижте във видеото.
