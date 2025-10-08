Опашки от автомобили и изнервени шофьори на АМ "Тракия". Причината – новата организация на движението заради ремонта между Ихтиман и Вакарел.



По 4 пъти на ден трафикът в посока София се спира изцяло за около половин час. Точно в 12 часа движението от Пловдив към София беше спряно. Само за няколко минути се образува километрична опашка.

Първи в колоната е Йордан, който пътува от Бургас и в задръстването попада след часове зад волана. „В 13:30 ч. съм съм на дело и закъснявам поради ей тия тъпотии, дето ги правят. Погледнете половината табла са обърнати наляво и надясно, като пуснат движението – аз не знам накъде да хвана. По-голяма тъпотия няма“, коментира мъжът.

Още по три път през два часа движението се спира изцяло заради ремонта между 24 и 33-и километър. Автомобилите от София към Пловдив се движат в трите свободни ленти.

От Пътната агенция съветват шофьорите да предвиждат повече време за пътуването си. По план ремонтът в участъка между Ихтиман и Вакарел трябва да приключи до края на октомври.

