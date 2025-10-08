Опашки от автомобили и изнервени шофьори на АМ "Тракия". Причината – новата организация на движението заради ремонта между Ихтиман и Вакарел.

По 4 пъти на ден трафикът в посока София се спира изцяло за около половин час. Точно в 12 часа движението от Пловдив към София беше спряно. Само за няколко минути се образува километрична опашка.

Първи в колоната е Йордан, който пътува от Бургас и в задръстването попада след часове зад волана. „В 13:30 ч. съм съм на дело и закъснявам поради ей тия тъпотии, дето ги правят. Погледнете половината табла са обърнати наляво и надясно, като пуснат движението – аз не знам накъде да хвана. По-голяма тъпотия няма“, коментира мъжът.

Още по три път през два часа движението се спира изцяло заради ремонта между 24 и 33-и километър. Автомобилите от София към Пловдив се движат в трите свободни ленти.

Четири пъти на ден ще спират изцяло трафика по АМ „Тракия“ към София

От Пътната агенция съветват шофьорите да предвиждат повече време за пътуването си. По план ремонтът в участъка между Ихтиман и Вакарел трябва да приключи до края на октомври.

