След обявената кризисна ситуация Столичната община отчете напредък и обяви, че сметосъбирането вече се извършва основно със собствени сили. Предстои инхаус възлагане на дейността на общинската фирма „Соф Еко строй“.

След две седмици извънредна организация на сметопочистването в столичните квартали „Люлин“ и „Красно село“, общината съобщи, че дейността е възстановена на около 80% от графика. Това стана ясно по време на брифинг на Столичната община днес.

Зам.-кметът по екология Десислава Бобчева обяви, че ситуацията постепенно се нормализира, след като в началото на октомври районите останаха без техника и служители.

„Когато на 5 октомври започна кризата, нямахме нито един камион и нито един работник. Днес вече имаме екипи и техника, които обслужват почти целия график“, заяви тя.

По думите на Бобчева, през последните дни е имало аварии на няколко сметоизвозващи камиона, както и служители в болнични, което е затруднило процеса.

Въпреки това столичното предприятие за третиране на отпадъци е поело почти изцяло дейността в двата района.

„Към момента общинското предприятие продължава със собствени сили да извършва сметосъбирането. Очакваме скоро дългосрочното решение – възлагане на дейността на общинската фирма „Соф Еко строй“ чрез инхаус процедура“, уточни тя.

За да се облекчи системата, на ул. „Житница“ ще бъдат поставени контейнери за едрогабаритни и строителни отпадъци, достъпни за гражданите.

„Ще следим стриктно местата и няма да допускаме фирми да ги използват нерегламентирано“, подчерта Бобчева.

Тя отново призова жителите на двата квартала да изхвърлят разделно отпадъците от опаковки и да използват цветните контейнери за хартия, пластмаса и стъкло.

Зам.-кметът благодари на всички общински служители, районни администрации и доброволци, които в последните две седмици са участвали активно в почистването.

До окончателното поемане на дейността от „Соф Еко строй“, Столичната община ще продължи със засилен контрол и ежедневен мониторинг на сметосъбирането в двата района.

Очаква се в следващите дни да бъдат обявени и нови организационни мерки, целящи трайно решение на проблема с почистването.

