Тестване на стопроцентово чистене по график в "Люлин" и "Красно село" през почивните дни обявиха от Столичната община. Това става две седмици след началото на кризата с боклука в двата столични района.

Какво на практика означава това и очертава ли се край на кризата?

Според общината проблемите с отпадъците в двата района са към своя край. Очаква се през уикенда всички контейнери за смет да бъдат изпразнени, като така да се изпробват възможностите на общината за нормално извозване на боклука.

10 са камионите за смет в двата района.

Продължава работата и на доброволци на терен. Критични са малките улички в кварталите.

