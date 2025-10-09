Срути се част от къща във Велико Търново. След проливния дъжд, който трети ден вали над градаq вчера вторият етаж и покривът на къщата пропаднали. За щастие при инцидента няма пострадали.

Инцидентът е станал вчера сутринта на ул. „Гурко“. Пропада покрива и част от втория етаж на къщата.

Тя е необитаема. За щастие, в този момент по улицата не са минавали хора.

Две жени, които първи виждат срутилата се къща, разказаха, че повече от 15 години тя е необитаема и никой не се грижи за нея.

Подавани са сигнали и хората са се опитвали да се направи необходимото тя да се поддържа и да бъде укрепена.

Жените разказват още, че много къщи по улицата са в това състояние и са пред срутване.

Улица „Гурко“ е любима на жителите на Велико Търново за разходка. По нея ежедневно се разхождат и много туристи.

