Срути се част от къща във Велико Търново. След проливния дъжд, който трети ден вали над градаq вчера вторият етаж и покривът на къщата пропаднали. За щастие при инцидента няма пострадали.
Инцидентът е станал вчера сутринта на ул. „Гурко“. Пропада покрива и част от втория етаж на къщата.
Тя е необитаема. За щастие, в този момент по улицата не са минавали хора.
Две жени, които първи виждат срутилата се къща, разказаха, че повече от 15 години тя е необитаема и никой не се грижи за нея.
Подавани са сигнали и хората са се опитвали да се направи необходимото тя да се поддържа и да бъде укрепена.
Жените разказват още, че много къщи по улицата са в това състояние и са пред срутване.
Улица „Гурко“ е любима на жителите на Велико Търново за разходка. По нея ежедневно се разхождат и много туристи.
