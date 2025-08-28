Полицията в Добрич задържа 18-годишен шофьор след зрелищна гонка, завършила с катастрофа край село Бранище. Водачът, с едва два месеца стаж зад волана, е успял вече да натрупа редица нарушения и санкции.

Инцидентът се случва в късните часове на 26 август, около 23:30 ч., след като граждани подават сигнал за опасно шофиране и дрифт в един от кварталите на Добрич.

На място е изпратен патрул, който подава звуков и светлинен сигнал на автомобила, но водачът отказва да спре и предприема бягство.

Младият шофьор напуска града с висока и опасна скорост, създавайки сериозна заплаха за останалите участници в движението. Гонката приключва край село Бранище, където автомобилът катастрофира. След това водачът прави опит да избяга пеша през близките полета, но е заловен от органите на реда.

„Автомобилът е с нерегистрационни номера и е спрян от движение. Установено е още, че шофьорът вече е с отнета книжка“, посочи Даниел Илиев, говорител на Районна прокуратура – Добрич.

Водачът е привлечен към наказателна отговорност за хулиганство, извършено с моторно превозно средство, за което се предвижда лишаване от свобода до 3 години, както и отнемане на правото да управлява автомобил.

Вижте още във видеото.

