С екстремни температури започва есента, обяви климатологът проф. Георги Рачев.

Астрономическата есен настъпи вчера – 22 септември, в 21:19 ч. Максималните температури днес ще са високи за сезона – между 27° и 32°.

„И днес, и утре ще останат така високи температурите. И в четвъртък ще си вземем довиждане с лятото“, каза проф. Рачев.

Климатологът обясни, че над страната ще премине средиземноморски циклон, който ще донесе краткотрайни валежи на отделни места, но сериозни количества дъжд няма да има.

По-обилни валежи ще паднат над източното крайбрежие на Черно море и в Турция.

„През уикенда ни очаква рязка промяна – от 30° температурите ще се понижат до около 20°. Захлаждането ще се усети най-силно в неделя и понеделник, когато ще има и повече валежи, особено по планините и по морето“, обяви проф. Рачев.

Той коментира, че въпреки захлаждането, сухото време у нас продължава вече над два месеца. Ниските подпочвени води и малките дебити на реките водят до преминаване на все повече населени места на воден режим.

В глобален план професорът напомни за още една тревожна тенденция – през август са отчетени рекордните 425,5 ppm въглероден диоксид в атмосферата – най-високото ниво от много години.

