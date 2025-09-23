Времето във вторник, първия ден от есента – 23 септември, ще бъде слънчево и топло за сезона.
Астрономическата есен настъпи на 22 септември в 21:19 ч.
Днес ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 32°.
Максимални температури в най-големите градове:
- София – 29°
- Пловдив – 30°
- Варна – 27°
- Бургас – 24°
В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра – около 16°.
По Черноморието ще бъде предимно слънчево, преди обяд с ниска облачност. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 24°-27°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.
В сряда ще се задържи предимно слънчево, след обяд от запад ще започне увеличение на облачността. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Ще е все още топло с максимални температури между 27° и 32°, а минималните ще бъдат между 11° и 16°.
В четвъртък с усилване на вятъра от североизток ще започне да нахлува студен въздух и дневните температури ще се понижат с 5-7 градуса.
В петък, през почивните дни и в началото на следващата седмица ще продължи да духа до умерен, в Източна България и временно силен североизточен вятър. Над по-голямата част от страната облачността ще е значителна, но само на места, главно в западната половина ще има валежи от дъжд. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 18° и 23°, а минималните между 9° и 14°.
