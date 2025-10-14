“Вчера беше много емоционален ден. Седяхме пред телевизорите и гледахме как заложниците се връщат след две години. Знаете как родителите се бореха за освобождаването на своите деца. Денят беше невероятен, сълзите ни течаха безспир“.

Това коментира в „Тази сутрин“ Н. Пр. Йоси Леви Сфари, посланик на Израел.

Той отбеляза, че 100 000 души е имало по улиците на Израел.

"Това не е едно обикновено събитие за нация като нашата, която е много малка. Толкова много заложнижи бяха в плен - знаете в какви условия. Толкова много заложници бяха измъчвани. Повечето от тях гладуваха. Когато се върнаха - виждате мъже, които са изгубили 30-40 процента от теглото си. Те разказват как терористите са се хранели в тяхно присъствие", коментира посланикът.

„Сега започват медицински прегледи за тях, за да видим какво е реалното им състояние. Ще започнем лечение и ще бъдат в болница. По-късно ще бъдат изписани, но има и въпроси, които трудно могат да се решат. Те са свързани с тяхното психическо здраве. И жестокостите, на които са били подложени. За тях е важно сега да бъдат с семействата си. Имайте предвид, че в някои случаи те са държани в плен, без дори да знаят какво се е случило с техните семейства, защото те са отвлечени от своите села, близо до Газа, отишли са в Газа, и не знаят дали техните съпруги, деца са живи“, коментира посланик Йоси Леви Сфари.

„Имаме случая на Ели Шараби, например, който след освобождението си разбира, че брат му е убит, жена му е убита и дъщерите му също са убити. Всички в семейството са убити, а той сега трябва да започне своя нов живот след дълъг период в плен. Необходима е сила и уникални качества, за да можеш да продължиш след това", разказа той.

Посланикът потвърди, че заложникът с българско гражданство Маттан Ангрес е жив.

"Той обича един израелски певец. Видяхме как пеят в дует. Няма как да задържите сълзите си, като видите такива кадри", посочи Йоси Леви Сфари.

"Трябва да благодаря на българското правителство на президента за това, че застанаха до нас. И настояваха Маттан да бъде освободен", отбеляза той.

"Когато говорим за мир в Близкия изток, това не е мирът в Европа. Ако очаквате отворени граници - Шенген в Близкия изток, това няма как да се случи. Ние имаме проблем, свързан с екстремизма в Близкия изток. Имаме проблем, свързан със съзнанието на хора, които са с геноцидна нагласа към държавата Израел имаме много терористични организации. Разбира се, в Европа е имало такива. Но единствената организация, която иска да унищожи евреите и еврейската държава, това е заявено в Хартата на „Хамас“, обясни посланикът.

По думите му населението в Газа трябва да бъде демитализирано.

"За да сме сигурни, че те отново няма да започнат война срещу нас. Това е програмата и плана. Очакваме международната общност, която обеща и декларира - да продължи да настоява за демилитаризацията на Газа", заяви Йоси Леви Сфари.

„От началото на прекратяването на огъня „Хамас“ извършва жестокости срещу палестинци. Десетки палестинци са разстрелвани по улиците на Газа. Това е ужасяващо“, допълни той.

По думите му е направено всичко възможно, за да се предотвратят убийствата на невинни.

Какво още коментира посланикът на Израел - чуйте във видеото.

