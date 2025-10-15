dalivali.bg
София
сега Слънчево
09 Слънчево
10 Слънчево
11 Незначителна облачност 11°
12 Незначителна облачност 12°
Последни
новини
Слънчево
Космическо време
Предавания Тази сутрин

Оръжието, с което беше простреляно 5-годишно дете в Ямбол, е в свободна продажба

За този тип пистолет не се изисква разрешително и не подлежи на уведомителен режим

Дани Атанасова Дани Атанасова

Публикувано в  07:59 ч. 15.10.2025 г.

5-годишно дете беше простреляно от 19-годишен младеж с въздушна пушка в Ямбол.

Оръжието, с което е стрелял младежът, е в свободна продажба и достъпно за всички.

„Момчето е съсед на семейството на малолетния пострадал. В 17 часа присъствието му там е много вероятно, крайна причина не може да се търси. Разследването е в много ранен етап да кажем дали има някакъв умисъл. Мотивите към момента не са ясни, има версия, че става въпрос за неумишлен изстрел, а другата е, че са налице предходни отношения със семейството“. 

Задържаха младежа, прострелял 5-годишно дете с пневматичен пистолет в Ямбол

Това каза в предаването „Тази сутрин“ Мина Грънчарова, районен прокурор.

„Майката излиза от 5-годишното детенце от детската градина, прозвучава изстрел, подобен на такъв от пиратка, детето изпищява и майката вижда кръв по шията. Покрай тях минава младеж, без да отправи каквато и да е реплика. Повикани са линейка, полиция и започва проверка“, посочи още Грънчарова.

По думите й нараняванията са повърхности, налице е лека телесна повреда. Към момента не са излезли резултатите от експертизата за алкохол и наркотици, лицето е криминално проявено. 

5-годишно дете е простреляно край блок в Ямбол

„Този тип пневматичен пистолет калибър 50 не подлежи на уведомителен или разрешителен режим, но трябва да се борави много внимателно с него. Изглежда като нормален пистолет, но зависи от дистанцията, от която се произвежда изстрелът“, обясни районният прокурор.

Обвиняемият е задържан за 72 часа, предстои внасяне на искане за вземане на постоянна мярка „задържане под стража“.

Според прокуратурата зачестяват подобни случаи на насилие и на престъпления против собствеността.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Пеевски отговори на Борисов: Готови сме да поемем отговорност за управлението на България

Пеевски отговори на Борисов: Готови сме да поемем отговорност за управлението на България
Премиерът Желязков отменя правителственото заседание

Премиерът Желязков отменя правителственото заседание
При избори днес: 8 партии в парламента, ГЕРБ-СДС увеличават преднината си, "ДПС-Ново начало" - втори

При избори днес: 8 партии в парламента, ГЕРБ-СДС увеличават преднината си, "ДПС-Ново начало" - втори
Борисов след изборите в Пазарджик: Не виждам никакво място на ГЕРБ в това управление (ВИДЕО)

Борисов след изборите в Пазарджик: Не виждам никакво място на ГЕРБ в това управление (ВИДЕО)
Грипът поваля по-рано: Човек до обяд е добре, следобед вече е на легло (ВИДЕО)

Грипът поваля по-рано: Човек до обяд е добре, следобед вече е на легло (ВИДЕО)
Тази сутрин
Снимка: Оръжието, с което беше простреляно 5-годишно дете в Ямбол, е в свободна продажба
Оръжието, с което беше простреляно 5-годишно дете в Ямбол, е в свободна продажба
Снимка: Комисията за защита от дискриминация се самосезира след репортаж на bTV
Комисията за защита от дискриминация се самосезира след репортаж на bTV
Снимка: Откриха храм на Слънцето на Перперикон
Откриха храм на Слънцето на Перперикон
Лице в лице
Снимка: Социалните мрежи и децата
Социалните мрежи и децата
Снимка: Мирът в Близкия изток
Мирът в Близкия изток
Снимка: Политически барометър: Властта, опозицията и гражданите
Политически барометър: Властта, опозицията и гражданите
Тази събота и неделя
Снимка: Жените в бизнеса
Жените в бизнеса
Снимка: Не без дъщеря ми
Не без дъщеря ми
Снимка: Асен Блатечки и Мариана Миланова са "Необвързани"
Асен Блатечки и Мариана Миланова са "Необвързани"
120 минути
Снимка: В главната роля: Папи Ханс
В главната роля: Папи Ханс
Снимка: Време за отговори: Васил Терзиев
Време за отговори: Васил Терзиев
Снимка: Войната за боклука
Войната за боклука