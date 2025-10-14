5-годишно дете беше простреляно с пневматичен пистолет в Ямбол. Инцидентът е станал до жилищен блок в кв. "Зорница", около 17 часа вчера, когато непознат мъж извади пистолет и стрелял с гумени сачми по детето.

То има повърхностни наранявания в областта на врата и охлузни рани, но е без опасност за живота.

19-годишният извършител е избягал, след издирване е задържан за 24 часа, с обвинение за причинена лека телесна повреда по хулигански подбуди.

Процесуално-следствените действия по случая продължават в рамките на образуваното досъдебно производство.

Мотивите за стрелбата се изясняват.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK