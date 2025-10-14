dalivali.bg
София
сега Облачно 12°
12 Облачно 13°
13 Облачно 14°
14 Облачно 15°
15 Облачно 15°
Последни
новини
Облачно
Космическо време
Светът

Стрелба в центъра на Брюксел, ранени са четирима

Двама са в критично състояние

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  11:10 ч. 14.10.2025 г.

Белгийската полиция арестува двама заподозрени във връзка със стрелбата в центъра на Брюксел миналата сряда, при която бяха ранени четирима души, съобщи агенция Белга.

Задържаните са на 16 и 18 години. Непълнолетният е настанен в специализирана съдебна институция, а пълнолетният остава в ареста. Двамата са били заловени непосредствено след стрелбата, но прокуратурата съобщи официално за ареста им едва вчера.

Инцидентът стана малко след полунощ на 8 октомври. Патрули на полицията, които чули изстрели, са пристигнали на мястото и са открили четирима ранени, двама от които в критично състояние. Пострадалите са откарани в болница.

Малко по-късно служителите на реда забелязали двамата заподозрени близо до местопрестъплението. Те се опитали да избягат със скутер, но били задържани след кратка гонка. У тях било открито бойно оръжие.

Според прокуратурата, 18-годишният мъж е обвинен в опит за убийство, незаконно притежание на оръжие и участие в престъпна организация. Шестнадесетгодишният е настанен в специализирана съдебна институция за непълнолетни.

"Прокуратурата благодари на брюкселската полиция за бързата ѝ намеса, която направи възможен ареста на двамата заподозрени", заяви говорител на обвинението.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
НА ЖИВО: Подписаха първата фаза от плана на Тръмп за Газа

НА ЖИВО: Подписаха първата фаза от плана на Тръмп за Газа
"Ако бедствието бе станало лятото, жертвите щяха да бъдат стотици": Съставиха акт за незаконно строителство в „Елените“

"Ако бедствието бе станало лятото, жертвите щяха да бъдат стотици": Съставиха акт за незаконно строителство в „Елените“
Защо автобуси на градския транспорт в София отказват да качат мъж в инвалидна количка?

Защо автобуси на градския транспорт в София отказват да качат мъж в инвалидна количка?
Машинисти с дрога: Положителна проба за наркотици във влака, който прегази мъж

Машинисти с дрога: Положителна проба за наркотици във влака, който прегази мъж
Войната свърши: САЩ, Египет, Катар и Турция подписаха декларацията за Газа (ВИДЕО)

Войната свърши: САЩ, Египет, Катар и Турция подписаха декларацията за Газа (ВИДЕО)
Тази сутрин
Снимка: Откриха храм на Слънцето на Перперикон
Откриха храм на Слънцето на Перперикон
Снимка: Посланикът на Израел: Денят беше невероятен, сълзите ни течаха безспир
Посланикът на Израел: Денят беше невероятен, сълзите ни течаха безспир
Снимка: Проф. Рачев: Температурите са под нормата, но „кристалната топка“ показва над 20° на Димитровден
Проф. Рачев: Температурите са под нормата, но „кристалната топка“ показва над 20° на Димитровден
Лице в лице
Снимка: От мирния план до мира
От мирния план до мира
Снимка: Националната сигурност: Заплахите и ролята на разузнаването
Националната сигурност: Заплахите и ролята на разузнаването
Снимка: Върховенството на закона
Върховенството на закона
Тази събота и неделя
Снимка: Жените в бизнеса
Жените в бизнеса
Снимка: Не без дъщеря ми
Не без дъщеря ми
Снимка: Асен Блатечки и Мариана Миланова са "Необвързани"
Асен Блатечки и Мариана Миланова са "Необвързани"
120 минути
Снимка: В главната роля: Папи Ханс
В главната роля: Папи Ханс
Снимка: Време за отговори: Васил Терзиев
Време за отговори: Васил Терзиев
Снимка: Войната за боклука
Войната за боклука