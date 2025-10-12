Четирима души са убити и най-малко 20 са ранени при масова стрелба в бар американския щат Южна Каролина.

Това съобщи местната полиция, цитирана от Асошиейтед прес и БТА.

Четирима от пострадалите са в критично състояние.

Престъплението е извършено в ранните часове на деня в заведение на остров св. Елена.

В момента на стрелбата в заведението е имало много посетители, които са се разбягали, след като са чули изстрелите.

„Това е трагичен и тежък инцидент за всички ни", пише в изявление на шерифската служба в окръг Бофорт. Апелираме за вашето търпение, докато продължаваме да разследваме случая. Мислите ни са с всички жертви и техните близки“, пише в изявление на шерифската служба в окръг Бофорт.

В края на септември въоръжен мъж в лодка откри огън по хора в бар на брега на морето в Северна Каролина – в град Сатупорт. Бяха убити трима души, имаше и ранени.

