Задържаха 19-годишния младеж, прострелял 5-годишно дете с пневматичен пистолет пред очите на майка му на път от детска градина в Ямбол. То е получило в контузна рана в областта на врата.

Вчера след 17 часа майката на детето го взела от детската градина в кв. „Зорница“ в града.

Инцидентът е станал пред оградата на детската градина и пред очите на хората от съседните сгради.

„Чухме майката като се развика. Даже помислихме, че децата се сбиха, но видяхме линейката. Някой куршум е ударил дете по врата“, разказва жена.

По информация от полицията 19-годишният извършител е стрелял с пневматичен пистолет с гумени сачми.

Момченцето е с наранявания в областта на врата и след преглед е изписано. Детето и майката обаче са в шок.

Извършителят е задържан за 72 часа. Районната прокуратура в Ямбол е повдигнала обвинение за причиняване на лека телесна повреда по хулигански подбуди.

Предстои да бъде поискано постоянното му задържане.

