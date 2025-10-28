Жителите на столичния квартал „Обеля“ сигнализират за сериозен проблем – къща в района започнала да се руши, а собствениците ѝ твърдят, че причината е строеж на съседен имот, който подкопава основите на техния дом.

Преди ден се е срутила част от оградата, а хората се страхуват, че скоро няма да могат дори да влизат в имота си.

Местни жители посочват, че изкопните дейности на нов строеж са довели до свличане на земни маси и щети по околните имоти.

„Живеем тук от 55 години. Никога не сме имали проблеми, докато не започнаха да копаят. Изведнъж мястото започна да пропада, а накрая оградата се срути“, разказа една от потърпевшите.

Мъж от квартала, чиито имот е в близост до строежа, заяви, че по негови изчисления щетите възлизат на около 50 000 лева.

Жителите споделят, че земята продължава да пропада всеки ден, а домът им – единственото им жилище, е в риск да рухне.

Кметът на район „Връбница“ Румен Костадинов обясни пред bTV, че общината е получила сигнал на 8 август, а документите са предадени на Регионалната дирекцията за национален строителен контрол (РДНСК).

След извършена проверка е констатирано пропадане на земни маси. На 15 август е издадена заповед за спиране на строителните дейности.

„Изпратено е предписание до инвеститора за укрепване на строежа и отстраняване на нередностите. Общината няма правомощия да осигури безопасността на имотите, тъй като контролът вече е в ръцете на РДНСК“, уточни Костадинов.

От ДНСК също потвърдиха, че строителството е спряно и в момента се изпълняват само укрепителни и обезопасителни мерки. Очаква се налагане на административно-наказателна отговорност на лицата, допуснали аварийната ситуация.

В телефонен разговор строителят на обекта потвърди, че дейностите са спрени и очаква окончателно решение от ДНСК, преди да продължат каквито и да било работи по строежа.

