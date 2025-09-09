Преди дни научихме от прокуратурата детайлите около ужасяващата катастрофа, при която млад водач на 21 години с изключително висока скорост и след употребата на райски газ се заби в автобус на градския транспорт, отне един живот и предизвика тежки травми при няколко други.

Според експертите райският газ влияе на моторните движения, води до дезориентация, неправилно възприемане на фактите и обстоятелствата, и до еуфоричност. Въздействието му е бързо и пиковите му стойности са между третата и десетата секунда, но може да продължи между една и пет минути в зависимост от човека.

Райският газ обаче не е включен в наредбата за наркотичните вещества и техните аналози, каза прокурорът.

За употребата на райски газ и опасностите, които това крие, в предаването „Тази сутрин“ говори проф. Теодора Чамова, невролог от Александровска болница.

„Наблюдаваме, че през лятото, когато вероятно децата във ваканция по-често ходят по купони и дискотеки, имаме един пик – тогава повече родители се обръщат към нас с подрастващите си деца“, каза тя.

И уточни, когато има едно дете, което употребява, то вредният навик обхваща цялата компания – като нова мода сред младите.

На въпрос доколко лесно достъпен е райският газ в нощните заведения у нас проф. Чамова каза, че няма информация, но със сигурност това може да стане „много лесно набавено през интернет или през приятели“.

„Това, което виждам от моята клинична гледна точка – най-вероятно достъпът е затруднен“, заяви още тя.

И описа профилът на пациентите, които среща най-често – между 14 и 20-годишни, с различни усложнения – от остри до хронични.

„Докато острата употреба води до една много краткотрайна еуфория, загуба на връзка с действителността, замайване, главоболи, дори да загубят съзнание, това, за което по-често идват в клиниката, всъщност е хроничната злоупотреба. Защото там всъщност е известно, че райският газ води до функционално намаляване на витамин Б12. Той е необходим за нервната система, за образуване на обвивките на нервите. Хроничната злоупотреба нарушава тези обвивки – те развиват увреждания на периферните нерви и пациентите, с които аз се сблъсквам, са с оплаквания от изтръпване на крайниците, до слабост на крайниците, затруднено стъпване на пръсти и на пети“, обясни тя.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK