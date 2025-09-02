21-годишният Виктор Илиев, който се вряза с автомобила си в автобус на нощния градски транспорт в София в нощта на 15 август, е приел на два пъти райски газ от балонче в момента на движение.

Това е установено от свидетелските показания. Пътниците в колата са умолявали шофьора, който преминавал на червена светлина, да намали скоростта, стана ясно на брифинг на прокуратурата.

В момента на катастрофата Виктор Илиев се е движил със 199 км/ч, което е 4 пъти над допустимата максимална скорост.

Подвигнато е обвинение за умишлено причиняване на смърт на едно лице и средни телесни повреди на 4 лица.

Водачът на автобуса е в тежко състояние, излязъл е от кома. На две пострадали жени са установени по 7 средни телесни повреди, посочи Вихър Михайлов от Софийската градска прокуратура.

Експертизата потвърждава употребата на райски газ. Предстои днес да бъдат назначени съдебно-психиатрична и псохологическа експертиза.

Виктор Илиев може да получи присъда от 13 до 20 години лишаване от свобода или доживотен затвор.

При пътния инцидент загина сирийски лекар. Виктор Илиев има шофьорска книжка от началото на август тази година.

За две седмици се е сдобил със 7 фиша за нарушения.

