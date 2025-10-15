Комисията за защита от дискриминация се самосезира след като в „Тази сутрин“ по bTV разказахме за Михаил Атанасов - човек с увреждания, когото 3 автобуса на градския транспорт отказват да качат.

Какво показват данните от проверката, питаме председателят на комисията, Елка Божова.

„В действителност, след ваш репортаж, по мой доклад за самосезиране, комисията образува производство за защита от дискриминация. Това е втори случай със същото лице по отношение на услугата градски транспорт и ползването на транспортно средство“, увери тя.

И каза, че в момента се събират становища и информация от страните, които са участници в производството. След като премине фаза „проучване“ се преминава към фаза „открито заседание“ и накрая комисията излиза с решение.

Ако обаче се докаже вина и има наличие на дискриминация, се предвижда глоба за физическите лица от 250 до 2000 лева и имуществена санкция за юридическите лица. При повторно нарушение, глобите са в двоен размер.

От създаването на Закона за защита от дискриминация обаче към момента размерът на глобите не е променян и те не са актуализирани.

„Също така комисията има възможност да даде препоръка или задължително предписание – то също се отразява в решението, тоест, в административния акт на комисията“, обясни още Божова.

Ако станем свидетели на проява на дискриминация, можем да подадем сигнал на сайта на Комисията за защита от дискриминацията – изцяло онлайн. Също така има регионални представители в областните центрове на страната, чрез които също могат да бъдат депозирани жалби и сигнали.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK