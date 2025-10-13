Няколко автобуса на градския транспорт отказаха да качат мъж в инвалидна количка.

Това се оказва вторият подобен случай за Михаил Атанасов в рамките на два месеца. На 10 октомври той чака на спирка в близост до метростанция "Витоша" и тогава по негови думи три автобуса буквално го подминават.

Гергана Дойчинова разпространява историята на Михаил в социалните мрежи.

„Аз застанах на спирката и махнах на първия автобус. Отвори вратата. Едно момче от автобуса вътре тръгна да отваря платформата, но држъката е, както обикновено, много мръсна и не успя. В този момент се чу един вик от шофьора – „идва следващият автобус", затвори вратите и тръгна. Аз погледнах таблото и видях, че следващият автобус е след нови 10 минути, казах си „Добре, ще изчакам“, разказва мъжът.

„Идва следващият автобус, аз му махам и в момента, в който той се приближава, вместо да ме погледне, обърна се на другата страна и спря на края на спирката и отвори вратите. Имаше много хора и аз докато се приближа до вратата, тъкмо стигнах и продължавам да му махам. Той ме вижда в огледалото, защото това му е работата - да гледа кой е по вратите, и затвори вратите и си тръгна“, допълни Михаил.

„Аз много се подтиснах и се ядосах, и си казах, „тая работа няма да стане явно така“. И излязах на платното и застанах пред следващия автобус“, разказва Михаил.

Шофьорът му казва да се качи на тротоара с обещание, че ще пусне платформата. Превозното средство тръгва назад и мъжът чака това да се случи.

„И в този момент, на пълна газ, автобусът мина покрай мен и си замина“, коментира Михаил.

Той мисли как да промени нещо в поведението си и застава на пътя, като си казва, че няма да мръдне оттам.

Шофьорът на четвъртия автобус спира, отваря платформата и Михаил успява да се качи в превозното средство.

Екип на bTV потърси столичния автотранспорт, откъдето ни отговориха писмено, че шофьорът многократно е приканил господин Атанасов да се придвижи до вратата, където има рампа за качване.

Преди това водачът дори е предприел маневра, за да улесни безопасното му придвижване към спирката.

По думите на служителя човекът не е бил на самата спирка, а е останал встрани.

Тъй като в продължение на няколко минути, гражданинът не е направил опит да се придвижи към вратата, шофьорът е затворил вратите и е потеглил - се посочва в позицията.

„Не ме е молил никой нищо. Как да го коментирам - има много камери. Аз няма какво да коментирам, той просто ме измами. Даде назад и аз се подлъгах, че ще станат нещата, качих се на тротоара и в този момент профуча“, разказва Михаил.

По думите му това за него това е ежедневие.

„Реших да споделя историята на Михаил още на 30 юли, когато за първи път се случи това. Той ми сподели какво се е случило и аз реших да дам гласност, защото едно такова поведение е крайно цинично. Не може един човек да бъде изоставен от друг човек по този начин на автобусна спирка. Това показва едно изключително пренебрежение - нечовешко отношение“, коментира Гергана Дойчинова.

