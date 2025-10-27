„В този т. нар. празник (Хелоуин) няма нищо нито поучително, нито качествено – всеки път се говори за „пакост или лакомство“, а всъщност това е „диабет или затвор“. Ние смятаме, че нещата трябва да се случват по друг начин – нашета самосъзнание и идентичност трябва да бъдат съхранявани“, каза пред bTV кметът на Елин Пелин Ивайло Симеонов по повод Хелоуин.

В петък Симеонов издаде заповед, с която забрани празнуването на Хелоуин в училищата, детските градини и читалищата на територията на общината. Причината – засенчва Деня на будителите, който отбелязваме на 1 ноември.

По традиция 1 ноември се чества с особена тържественост в град Елин Пелин – с молебен и факелно шествие, в което се включват стотици жители на града и околните села, ученици, учители, спортисти, читалищни самодейци и духовни лица, отбелязаха от общината.

На този фон в социалните мрежи се организира „Масово празнуване на Хелоуин в Елин Пелин“.

„Макар на пръв поглед подобно решение да звучи като защита на националните традиции, правният анализ показва, че заповедта противоречи на българската Конституция, на Европейската конвенция за правата на човека и дори излиза извън законовите правомощия на кмета“, посочват организаторите на събитието.

Хелоуин се отбелязва на 31 октомври – в навечерието на католическия празник Вси светии (1 ноември). Произхожда от древния келтски празник Самхейн, с който хората са отбелязвали края на лятото и началото на зимата. Вярвало се е, че в тази нощ духовете на мъртвите се връщат на земята.

Празникът е най-популярен в САЩ, Канада и други западни страни, като хората се обличат в костюми, украсяват домовете си с тикви и ходят от врата на врата, казвайки „пакост или лакомство“.

От години в България също е модерно да се отбелязва Хелоуин – деца и възрастни се маскират, най-малките обикалят за лакомства.

Ивайло Симеонов е кмет на Елин Пелин от 2015 г., вече трети мандат. През годините винаги е бил издиган от ВМРО и коалиции около партията. Симеонов не за първи път забранява отбелязването на Хелоуин на територията на общината.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK