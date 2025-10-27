„В този т. нар. празник (Хелоуин) няма нищо нито поучително, нито качествено – всеки път се говори за „пакост или лакомство“, а всъщност това е „диабет или затвор“. Ние смятаме, че нещата трябва да се случват по друг начин – нашета самосъзнание и идентичност трябва да бъдат съхранявани“, каза пред bTV кметът на Елин Пелин Ивайло Симеонов по повод Хелоуин.

В петък Симеонов издаде заповед, с която забрани празнуването на Хелоуин в училищата, детските градини и читалищата на територията на общината. Причината – засенчва Деня на будителите, който отбелязваме на 1 ноември.

Кметът на Елин Пелин забрани празнуването на Хелоуин в общината

По традиция 1 ноември се чества с особена тържественост в град Елин Пелин – с молебен и факелно шествие, в което се включват стотици жители на града и околните села, ученици, учители, спортисти, читалищни самодейци и духовни лица, отбелязаха от общината. 

На този фон в социалните мрежи се организира „Масово празнуване на Хелоуин в Елин Пелин“.

След забраната на кмета - подготвят

„Макар на пръв поглед подобно решение да звучи като защита на националните традиции, правният анализ показва, че заповедта противоречи на българската Конституция, на Европейската конвенция за правата на човека и дори излиза извън законовите правомощия на кмета“, посочват организаторите на събитието.

Хелоуин се отбелязва на 31 октомври – в навечерието на католическия празник Вси светии (1 ноември). Произхожда от древния келтски празник Самхейн, с който хората са отбелязвали края на лятото и началото на зимата. Вярвало се е, че в тази нощ духовете на мъртвите се връщат на земята.

Празникът е най-популярен в САЩ, Канада и други западни страни, като хората се обличат в костюми, украсяват домовете си с тикви и ходят от врата на врата, казвайки „пакост или лакомство“. 

Пакост или лакомство: Милиони по целия свят в очакване на Хелоуин

От години в България също е модерно да се отбелязва Хелоуин – деца и възрастни се маскират, най-малките обикалят за лакомства.

Ивайло Симеонов е кмет на Елин Пелин от 2015 г., вече трети мандат. През годините винаги е бил издиган от ВМРО и коалиции около партията. Симеонов не за първи път забранява отбелязването на Хелоуин на територията на общината.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK