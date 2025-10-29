Променя ли се броят на спестяващите българи през последната година? За какво заделят най-често пари нашите сънародници и за какво не успяват - икономистите Стоян Панчев и Макс Баклаян представят резултатите от социологическо изследване - проведено в периода 6-14 септември сред 800 лица над 18 години, спестяващи пари редовно или спорадично. Изследването е на "Тренд" по поръчка на ЕКИП. Представително е за целевата група.

"Повече на брой българи спестяват - със 170 000 спрямо миналата година. Като процент от дохода си - по-скоро се запазва същото разпределение от миналата година, т.е огромната част от българите, може би 75% от тях, спестяват до 20% от заплатата си", заяви в предаването "Тази сутрин" икономистът Стоян Пенчев.

Снимка: bTV

Жените спестяват малко повече от мъжете

"С нараставането на възрастта хората започват повече да спестяват пари и това е показателно, защото голяма част от българите спестяват "бели пари за черни дни". Притеснението е за инциденти, спешни случаи. Жените са по-консервативните, по внимателни към финансите на домакинството и те са по-спестяващата част на населението", коментира икономистът Макс Баклян.

"Хората с висше образование заделят най-много. Най-малко - тези с основно образование, т.е има директна връзка. Това се дължи и на размера на доходите. С над 3 000 лв заплата има рязък скок на заделяне на парите", каза Стоян Пенчев.

Снимка: bTV

Спестяването е тип психология

"Спестяването означава, че вие сте готов да консумирате по-малко, отколкото произвеждате в съответния месец. Не става въпрос къде живеете дори и колко пари изкарвате, а как гледате на парите", коментира Макс Баклян.



25% от българите спестяват, 75% не спестяват

"Миналата година бяха 22%, тази година е с 3% повече. За мен това е проблем. Аз бих искал да видя едно обръщане на нещата, да има много повече спестяващи. В страни например като Китай има много повече спестяващи. Надяваме се, че това ще расте и че ние ще можем да го проследим", казва Стоян Пенчев.

Каква част от доходите спестяваме - 41% от българите успяват да заделят до 10% от заплатите си. След непредвидените инциденти, следващата най-голяма група за спестяване е за почивка, пътувания и тържества - това е логиката, че българинът спестява с перспектива.

Снимка: bTV

"Миналата година бяха 13% тези, които спестяват за пенсионирането. Тази година са 8%. Което означава, че българинът дълго живее в положителна икономическа среда, виждаме нещата все по-розово и поради тази причина се притесняваме все по-малко за пенсионирането", коментира Макс Баклян.

За инвестиции процентът е нараснал от 6% на 9%. Номер 1 ивестиции на българинът са депозит в банкови сметки, както и имотите. Има и ръст на инвестициите в злато.

Снимка: bTV

