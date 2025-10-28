За година с 14 процента са се увеличили българите, които спестяват, показва проучване на "Тренд" за навиците ни на спестяване, по поръчка на Експертния клуб за икономика и политика.

Най-много спестяваме за спешни случаи и инциденти - 64% са отговорили така. Близо половината спестяват "бели пари за черни дни", а около 45% посочват, че заделят за почивки и пътувания.

Една трета от попитаните са посочили за здравеопазване или планиран ремонт.

Най-малко спестяват най-младите – едва 10% от тях.

Близо половината с висше образование спестяват, за разлика от тези със средно - един към десет.

„Горе долу 170 хиляди души повече спестяват. 75% спестяват от 10 до 20 процента от доходите си", посочи макроикономистът Стоян Панчев.

