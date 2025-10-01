Инцидент с екип на Центъра за спешна медицинска помощ в Перник стана рано сутринта в понеделник. Медиците са извикани за пациент в неадекватно състояние, но при опит за преглед и транспортиране той проявил агресия и нанася удар по лицето на шофьора на линейката.

Д-р Наталия Вашенко, която е била част от екипа, разказа пред bTV, че още при първоначалния опит да измери кръвното налягане пациентът е посегнал и на нея. Наложило се доброволци и колеги да помогнат за пренасянето му от петия етаж до линейката с брезент.

„Пациентът беше в тежко състояние – с чернодробна цироза, енцефалопатия и епилепсия. Проявяваше агресия към всички около него – медици, шофьори и близки. В момента, в който шофьорът се опита да го настани в линейката, последва удар в лицето и травма на лявото око“, обясни Наталия.

Водачът е прегледан в очно отделение, където е установена травма на очната ябълка. След това е освидетелстван и в съдебна медицина, като се оплаква от силно главоболие.

Медиците поискали съдействие от полицията.

От МВР - Перник заявиха за bTV, че пациентът е закачил шофьорa на линейката в областта на бузата.

„Помощни средства като белезници се използват единствено при задържане за срок до 24 часа и при наличие на данни за извършено престъпление. Конвоирането на лица се извършва със специализирани автомобили, а не с линейки“, казаха още оттам.

Близките на пациента обаче са подали жалба срещу медицинския екип с твърдения за „агресивно и нехуманно отношение“.

Снимка: bTV

По данни на Българския лекарски съюз, над 2000 медици в страната вече са били жертва на физическа агресия от пациенти, а над 385 000 българи са ставали свидетели на такива прояви.

Снимка: bTV

Сред основните причини се посочват липса на уважение към лекарите, емоционален стрес и употреба на алкохол и наркотици.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK