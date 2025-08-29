Размерът на потребителската такса при личния лекар да се увеличи, предлагат от Българския лекарски съюз (БЛС). Сред идеите е тя отново да стане 1% от минималната заплата, както е било преди години. Доводът е, че сумата не е увеличавана от 2012 г. и вече е крайно недостатъчна.

Така изчисленията показват, че от 2,90 лв. таксата ще поскъпне на около 11 лв.

„Този модел за 1% не е сега измислен и сега предложен. Той е предложен от законодателя. За нас най-важното е, че таксата трябва да бъде актуализирана, независимо с колко“, каза в „Тази сутрин“ д-р Георги Миндов, председател на Дружеството на софийските общопрактикуващи лекари.

„На втория етап, отново законово, трябва да бъде обвързана с нещо – дали с минималната работна заплата, дали с осигурителен доход, с праг на бедност – това е икономически въпрос“, посочи Миндов.

По думите му потребителската такса трябва по някакъв начин да бъде актуализирана законово и периодично, а не както е в момента – „да е отвързана от всякакви регулации и оставена в постановление на Министерски съвет“.

„Освободените от таксата ще останат от освободени – това трябва да се знае. Но институциите, които са го освободили, са длъжни тази такса да бъде компенсирана по модела на лицата над 65 г. Не може на тях тази такса да се компенсира, а за децата да няма никаква компенсация“, на мнение е д-р Георги Миндов.

