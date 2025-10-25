Ретро автобус „Икарус“ ще се движи по улиците на Сливен като част от програмата за Димитровден – празника на града. Атракцията е с благотворителна цел, а билетът е 1,20 лв.

Автобусът е закупен на търг от транспортния оператор на Будапеща BKV и е запазен в автентичен вид, разказа организаторът. По думите му машината е в отлично техническо състояние – при преместването си до Сливен е поддържала скорост до 95 км/ч на магистрала. „Имаме вече заявки и за абитуриентски балове – идеята е ретро преживяването да радва и млади, и по-възрастни“, допълни той.

Зам.-кметът на Сливен Камен Костов подчерта, че инициативата е поздрав за сливналии и гостите на града в навечерието на празника:

„Всички са добре дошли. Програмата е богата, а днес ретро автобусът ще добави още настроение.“

Организаторите и общината планират и следващ етап – ретро тролейбус „Икарус“ да излезе на градска линия до края на годината.

Жители и гости могат да се включат в ретро обиколката и да подкрепят каузата, като едновременно с това се насладят на гледките към Сливенския Балкан от прозорците на една от емблемите на градския транспорт.

