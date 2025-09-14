Вероятно много от вас вече подготвят букети и костюми за първия учебен ден на 15 септември. Рядко обръщаме внимание обаче на онези училища, в които звънец няма да забие.

Над 1400 са закритите общообразователни училища у нас към 2025 г, а според Националния план за възстановяване и устойчивост ще бъдат изградени девет - с детските градини.

Политика за дострояване и разширяване на училища не липсва, но закритите домове на знанието са факт.

През пукнатините на пустеещото училище в с. Байлово и реновираното в с. Осоица надничат Станчо Станчев и операторът Огнян Кръстев - в една история за разрухата и надеждата преди първия учебен ден.

Снимка: bTV

Годината е 1932-ра, когато Елин Пелин събира средства за училището в родното му село Байлово. Днес там ни води бившата ученичка и библиотекарка - Анна Цветкова.

Снимка: bTV

Преди 57 години, когато Анна е била в първи клас, на входа са я посрещали картини и чисти подове. Днес вижда съмнителни графити и продънени дъски.

Разрушеното училище в с. Байлово далеч не е единственото, в което учебен звънец отдавна не бие.

Към 2022 година закритите общообразователни училища у нас са 1435. За същата година, действащите са били 1942, от които 22 затварят досега.

Снимка: bTV

Следователно - закритите общообразователни училища у нас към 2025 г. са 1457. Училището в Байлово затваря през 90-те. Насред прахта, до бившия учебен чин, намерихме и черната дъска, на която са изпитвали и Анна.

Снимка: bTV

Училището в Байлово се появява в бума на строене на училища след Първата световна война.

Снимка: bTV

В сайта на НСИ открихме тази "Статистика на образованието" отпреди точно 100 години. Според нея училищата, които сега наричаме общообразователни са били 7036. Днес те са 1920. За 100 години над 5000 училища у нас са останали в историята. Някои от тези стари училища обаче имат и друга съдба.

Снимка: bTV

Снимка: bTV

На 20 минути с кола от Байлово се намира един от старите домове на знанието, които заживяват нов живот.

Снимка: bTV

Училището в с. Осоица е построено през 1930 година от италиански архитект с пари и желание на местните, но през 1989 година затваря врати поради липса на ученици. В това състояние го намира Татяна Захариева през 2021 година.

Снимка: bTV

Татяна и нейният екип реставрират сградата и дейността без институции и държавна подкрепа, но с ясна цел - живо училище на село.

Снимка: bTV

Оказва се, че от 2022 г. досега, училището в Осоица малко по малко променя и самото село.

Снимка: bTV

Именно семействата, които все повече се заселват по тези села дават шанс за нови училища.

Снимка: bTV

Според официалните данни учениците у нас в началото на Прехода са били над 1 360 000, а към днешна дата са малко над 713 000. Това показва, че за 34 години учениците са намалели с над 650 000.

Снимка: bTV

На фона на демографските, социалните и икономическите фактори, трудно днес се отварят училища. По данни на МОН, по Националния план за възстановяване и устойчивост ще бъдат изградени 9 нови с детските градини. Целенасочено се дострояват и разширяват училища. Но за изоставените, като това в Байлово, също се крие надежда.

Снимка: bTV

