716 000 са учениците, които ще влязат в клас в понеделник. Вече традиционно много училища призовават децата и родителите да подкрепят кауза, вместо да купят букет.
И тази година най-предпочитани са герберите, слънчогледите и розите.
Ето какво показва проверката на цените на цветята тази и миналата година:
Цветарите отчитат ръст в цените тази година.
Днес е в 11. клас, но още като първокласник Микаела прекрачва училищния праг без цвете, а подкрепя кауза.
„В началото се чувствах странно. Даже си задавах въпроса "Учителите няма ли да се сърдят?", но наистина като виждам колко топло ни посрещат, с усмивки“, казва тя.
Каузите, които избират в столичното 125-о училище, са различни. Помагат на пострадало читалище след наводненията в Карловско. Купуват нова инвалидна количка за съученик.
Със събраните пари от миналия 15 септември ученици и учители успяват да открият параклис. Купуват иконите, свещниците и за Великден параклисът отваря врати.
Тази година Ломското първо основно училище "Никола Първанов" вече е избрало своята мисия - да помогне на 8-месечната Ема, която се бори с бъбречна недостатъчност.
Вместо букети за 15 септември, нека дарим предвидените за тях средства в специални касички.
И таза година предстои училището да избере своя кауза вместо букет.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK