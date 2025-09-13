716 000 са учениците, които ще влязат в клас в понеделник. Вече традиционно много училища призовават децата и родителите да подкрепят кауза, вместо да купят букет.

И тази година най-предпочитани са герберите, слънчогледите и розите.

Ето какво показва проверката на цените на цветята тази и миналата година:

Цветарите отчитат ръст в цените тази година.

Днес е в 11. клас, но още като първокласник Микаела прекрачва училищния праг без цвете, а подкрепя кауза.

„В началото се чувствах странно. Даже си задавах въпроса "Учителите няма ли да се сърдят?", но наистина като виждам колко топло ни посрещат, с усмивки“, казва тя.

Каузите, които избират в столичното 125-о училище, са различни. Помагат на пострадало читалище след наводненията в Карловско. Купуват нова инвалидна количка за съученик.

Със събраните пари от миналия 15 септември ученици и учители успяват да открият параклис. Купуват иконите, свещниците и за Великден параклисът отваря врати.

Тази година Ломското първо основно училище "Никола Първанов" вече е избрало своята мисия - да помогне на 8-месечната Ема, която се бори с бъбречна недостатъчност.

Вместо букети за 15 септември, нека дарим предвидените за тях средства в специални касички.

И таза година предстои училището да избере своя кауза вместо букет.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK