„Стани богат“ тази вечер се завръща в ефира на bTV със специалния сезон „Златната лига“ на младите умове. От днес в 20 ч. ученици от водещи гимназии в страната ще играят за различни благотворителни каузи, а от понеделник - 8 септември, започват и новите епизоди на обичаната игра.

„Днес е много важен ден да се съединяваме, да бъдем различни, но в същото време да знаем, че не можем да постигнем голямото без да помогнем на съседа, на квартала, на града си, на другия регион. Заветите на нашите праотци са да сме заедно, разбира се, всичко ни разделя днес – валутата ни, шофьорите по улиците и прочие. В „Стани богат“ решихме да покажем, че тази страна има бъдеще като поканим някои от учениците в България“, разказа водещият на предаването Ники Кънчев.

Учениците сами избират каузите, за които да играят. Сред тях са подкрепа на ученици за участие в международни олимпиади, подпомагане на деца с онкохематологични заболявания, изграждане на паметна плоча за основателите на учителите, строеж на соларна пейка.

„Идеята е да дойдат деца на по 15-16 години от гимназии в най-различни градове в страната. Спечелените пари ще бъдат дарени чрез училището, в което детето учи, на конкретна кауза. Един от големите уроци, които аз научих от децата е да видя 15-16-годишни, които се интересуват от това как изглежда училището им. Направи ми впечатление тяхната дисциплина. Това е цял ден снимки, стрес, напрежение. Те стояха като пружини и чакаха своя ред. Това е нормална игра, не са адаптирани въпросите, дават се нормални въпроси, те отговарят, ползват жокери. Изненадаха ме със знанията си, много знаят, направо ме поразяваха“, каза водещият на „Стани богат“ Ники Кънчев.

Не пропускайте началото на специалния сезон на „Стани богат“ „Златната лига“ тази вечер от 20 часа и новите епизоди в понеделник от 18 ч.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK