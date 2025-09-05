dalivali.bg
"Стани богат": "Златната лига" на младите умове влиза в новия сезон на любимата игра

От утре, събота, от 20 ч. ученици от водещи гимназии в страната ще играят за различни благотворителни каузи

Снимка: bTV

Лора Костова Лора Костова

Публикувано в  10:16 ч. 05.09.2025 г.

"Златната лига" на младите умове влиза в новия специален сезон на "Стани богат" – от утре, събота, от 20:00 часа по bTV, където ученици от водещи гимназии в страната ще играят за различни благотворителни каузи. 

A от понеделник, 8-и септември, в 18:00 часа започват и новите епизоди на любимата игра.

Снимка: bTV



Новият сезон на легендарното предаване идва с още по-голям заряд. Защото в него влизат умните и талантливи деца на България – "Златната лига". 

Младежи с блестящи умове и огромни сърца в

„Това са едни от най-добрите ученици в България, от гимназии, които наистина идват при нас, показват ерудиция, знания, особено са силни в областта на историята, химията, на физиката“, каза водещият на „Стани богат“ Ники Кънчев.

Снимка: bTV



Всяка събота, в благотворителните епизоди, ученици от София, Пловдив, Шумен, Русе, Бургас, Дупница, Кърджали, Ловеч и др. градове на страната сядат на стола на богатството, за да играят в подкрепа на каузи, избрани от самите тях и тяхното училище.

„Големият урок, който ние получаваме като екип и зрителите на bTV, е как 16-17 годишни деца помагат на други деца“, каза още Ники Кънчев. 

„Стани богат“: „Златната игла“ от септември по bTV

Децата застават зад каузите не само с участието им в "Стани богат", а продължават дългогодишната традиция на всяко от училищата в благотворителността. Учениците не чакат, а действат – защото знаят, че промяната зависи от тях.

„Много се радвам, че ще мога да подпомогна училището си по такъв начин“, каза Василия Христо Елезова от НГДЕК "Св. Константи-Кирил Философ" – София.

„Всъщност миналата година, когато бях 11-ии клас, си мислех колко ще е вдъхновяващо да се опитам да помогна на толкова много деца“, каза Кристиан Найденов  от 2 АЕГ "Томас Джеферсън" в София. 

Признание за bTV и „Стани богат“: Благотворителен епизод помогна на социално слаби деца

Да помагат на деца със заболявания и такива в неравностойно положение, да допринесат за околната среда и да направят училищната си среда по-добра – такива са част от инициативите, за които играят младежите. Учениците от пловдивската математическа гимназия помагат на свои връстници така:

„Целта е да се изградят рампи, които да са за централната сграда на училището, където имаме някои ученици, които имат по-трудно придвижване. Така те ще се почувстват повече част от нас“, посочи Ирина Петкова от МГ "Академик Кирил Попов" – Пловдив.

„Сградата на всяка една институция, но нали учебна, трябва да има подобни приспособления, за да осигурим равенство при образованието“, обясни Ивайло Къртев от МГ "Академик Кирил Попов" – Пловдив.

Водещи столични гимназии избират да играят в името на деца с различни заболявания.

„Избрахме  булозната епидермолиза, което е рядко генетично заболяване, което се изразява с много крехка лигавица и кожата на страдащите от него“, каза Кристиян Найденов. 

„Ние събираме пари за сдружението за деца с онко-хематологични  заболявания, за да може тези деца все пак да преживеят такова заболяване, което наистина е много страшно. Но ако се открие може лесно да се излекува“, Камен Каравичев от СМГ "Паисий Хилендарски" – София. 

Да играеш в „Стани богат“: Среща с Йордан Георгиев, отворил въпрос за 20 000 лева

Учениците от Националната гимназия за древни езици и култури пък мечтаят със спечелената сума да изградят плоча на основателя на гимназията, Гергина Тончева.

„Гергина Тончева, е много важна фигура като цяло за нас, защото в НГДЕК сме едно доста сплотено общество, когато става въпрос за учители и ученици, и искаме да направим паметник на нея в нашето училище. И ако останат пари, да подпомогнем клубовете, понеже имаме доста клубове, които се развиват“, каза Василия.

В "Златната лига" на "Стани богат" децата на България ще имат възможност не само да демонстрират натрупаните знания, но и да покажат чувството си за съпричастност към нуждаещите се и към средата, в която живеем.

„Това са като мои синове и дъщери, буквално са на годините на моята дъщеря и се радвам, че в България идва такова поколение. Че бъдещето играе сега тук при нас“, каза Ники Кънчев.

Дни преди началото на новата учебна годините, участниците в "Златната лига" имат послание към всички деца, които ще прекрачат училищния праг.

„Бих се надявала всеки да има една по-лека учебна година – да осъществи целите и мечтите си. И като цяло всеки да не се страхува да дойде и да играе“, каза Ирина Петкова от МГ "Академик Кирил Попов" – Пловдив.

Не пропускайте "Златната лига" от утре - 6 септември, всяка събота в 20:00 часа по bTV и новите епизоди на "Стани богат" от понеделник - всеки делничен ден от 18:00.

