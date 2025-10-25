Прогнозата за времето е изключително важна преди да решим да отидем на поход в планината. Все повече туристи подценяват условията и тръгват зле екипирани, което често води до инциденти и тежки травми.

По данни на Планинската спасителна служба през 2024 г. са регистрирани 179 инцидента. Най-много са в Рила и Пирин.

„Инциденти се случват през цялата година, но най-многобройни са акциите през зимата“, каза в „Тази събота“ планинският спасител Александър Весков.

„Влизаме в един сезон, който в планината е доста коварен. По високите части на планините има сняг. Хората все още не са подготвени и излизат не добре екипирани. Затова този период е доста рискован“, каза Весков.

По думите му най-често срещаните грешки, когато се тръгне в планината, е неподходящата екипировка. Подценява се и ситуацията и не се познава района, където се отива.

Всеки трябва да е наясно с маркировките, разположението на хижите и заслоните. „Има доста хора, които подценяват планината“, каза планинският спасител.

Той посъветва хората да си правят планински застраховки.

„Хората, които са далече от планината, не осъзнават какво ни коства на нас една акция. Колко физически усилия и материална база заминава за една акция“, обясни планинският спасител.

