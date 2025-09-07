900 са нарушителите за първите часове, откакто тол камерите вече засичат средната скорост, съобщи в „Тази неделя“ директорът на Националното тол управление проф. Олег Асенов.

Средната интензивност е четирима нарушители в минута, което е висока интензивност.

В тъмната част на денонощието нарушенията са повече от два пъти в сравнение със светлата част на денонощието, сочат още данните.

„Ако за средна скорост в тестовите периоди регистрирахме между 1% и 0,8%, на базата на данните в момента са 2,3% за тази нощ“, обясни проф. Асенов.

„От 582-ма нарушители имаме 64 тежкотоварни камиона, които са с превишена скорост, като най-високата скорост, отчетена за камион, е 162 км/ч на АМ „Тракия“. Ограничението за тировете е 90 км/ч“, посочи той.

Рекордьорът, който е засечен тази нощ, се е движил с 222 км/ч. Той е минал с тази скорост покрай отбивката за Ихтиман. За това нарушение законът предвижда глоба от 850 лв.

Най-много нарушители тази нощ е имало по отсечката Добри Дъбник – Телиш.

„Много често говорим за тази отсечка и отново там, на току-що ремонтиран участък, имаме 193-ма нарушители“, каза директорът на Националното тол управление.

„Средната скорост е по-скоро превантивна мярка. Тя е модел за формиране на нов тип отговорност във водачите. В съседните държави като Сърбия и Турция виждаме, че тя действа много ефективно върху пътния травматизъм“, посочи той.

„19,7% е увеличението на интензивността на трафика, особено през месеците от април досега. Рисковият фактор интензивност и плътност на трафика също влияе върху катастрофите и травматизма“, обясни проф. Олег Асенов.

По думите му всяка катастрофа и събитие на пътя е резултат от действия на различни видове рискови фактори и плътността на трафика е един от тях.

„Още следващата седмица ще добавим още четири отсечки, като имаме амбицията до края на годината да покрием 1200 км“, посочи проф. Асенов.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK