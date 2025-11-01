Да се върнеш отново в клас и то вече в друга роля. Какво ли е чувството? Разказват трима 19-годишни младежи, които пак прекрачиха училищния праг в Дряново, но този път, за да дарят добро - книги и време.

Снимка: bTV

Последният час за първокласниците от училище „Максим Райкович“ в Дряново преди Деня на народните будители е по-различен и изпълнен с вълнение. Заедно с госпожа Светла Станева, в първи „А“ клас влизат трима вече завършили ученици. Диего, Венци и Кристиян носят любимите си детски книжки.

Тримата приятели събрали пари и купили любимите си книжки за подарък на малчуганите от двата първи класа в бившето си училище. Младежите влязоха в ролята на разказвачи и учители.

За първокласниците това беше един по-различен час. С приказки, четене и почит към българските книжовници и будители.

„Искахме да покажем, че на нашата възраст не всичко е социални мрежи, ТикТок или Инстаграм, че най-важното, най-полезното нещо, е четенето на книги. С двама мои много близки приятели решихме да се съберем и да направим един малък, но ценен жест за нашето бивше училище - да дарим няколко книжки на първокласниците. Аз работя в ресторантьорския бранш, ние приготвяме храна и напитки за тялото, а книгите и четенето хранят душата“, смята Диего Иванов – инициатор.

Снимка: bTV

„Приветствам инициативата на тези млади хора – на Диего, на Венци. Това са наши бивши възпитаници, които са учили или завършили в нашето училище. И се радвам, че те се обърнаха към най-малките – към първокласниците. И се радвам, че нашето училище и ние като учители и възпитаници поддържаме будното съзнание на учениците и искаме да възпитаваме у тях почит и признателност към българските будители, народните будители, както и към българската история, традиции и култура“, обясни Катерина Стефанова – директор на СУ „Максим Райкович“.

Младите дряновци се вдъхновили от кампанията на сдружение „Заедно можем всичко“, която втора година насърчава създаването на малки библиотеки във всяка детска градина във Велико Търново.

„Видях прекрасната кампания „Заедно даряваме детски книжки“ в град Велико Търново, вече втора година, и реших да направя същото в моя роден град – Дряново, в моето бивше училище „Максим Райкович“, обясни Диего Иванов – инициатор.

Диего, Венци и Кристиян се надяват повече хора да последват примера им. Те обещаха отново да се върнат в клас, за да четат отново книги и поучителни истории на най-малките.

