Студенти работят като учители и съчетават лекциите в университета с преподаване на уроци в клас. В навечерието на 15 септември, училищния праг на Природоматематическата гимназия във Велико Търново ще прекрачат студенти, назначени като редовни учители.

Гимназията дава шанс на младите хора, тъй като учители по математика и информационни технологии се намират все по-трудно.

22-годишният Виктор Георгиев е четвъртокурсник по специалността „Педагогика на обучението по математика и информатика“ в университета във Велико Търново. От тази учебна година започва да преподава като щатен учител: „Започнах по заместване преди три години, харесахме се с учениците. Видяхме, че нещата вървят, особено с по-малката възрастова граница, сработихме се“.

Албена Стефанова досега е работила като програмист, но решава да се преквалифицира като учител. За първа година ще преподава в гимназията теоретично обучение по информатика: „Записала съм квалификационна програма за учителска правоспособност, завърших първи семестър, предстои ми втори и да се дипломирам. Запознах се с учебната програма, няма нищо сложно, засега!“

Младите учители не се притесняват от малката възрастова разлика с учениците. „Надявам се да успявам да се справям с дисциплината, няма да се правя на лош, но ще бъда строг и справедлив. Всеки, който е без домашно, ще получи забележка и всеки, който е за шест, ще си получи шестицата!“, каза Виктор Георгиев.

„За нас е удоволствие от тази учебна година да имаме седем новоназначени млади учители. Някои от тях действително още не са се разделили със студентската скамейка, но сме сигурни че те ще оправдаят очакванията, най-вече по математика и информатика, които са водещи предмети при нас“, заяви Николай Цонев, заместник-директор ПМГ "Васил Друмев".

Младите хора се вълнуват много преди първия учебен ден. Казват, че ще влизат в клас с желание и вярват, че ще вдъхновяват учениците.

