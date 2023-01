“Работата ни в Bulgaria Wants You е да бъдем мост между най-ценния ресурс на България, а именно хората и частния бизнес. Героите на 21-ви век са обикновените хора. За обикновените хора в България никой, освен частният бизнес, не прави нищо”, каза съоснователят на Bulgaria Wants You Иван Христов в предаването “Тази неделя”.

Според Христов има недостиг на всякакви кадри. “Обикновените хора в България изнемогват. 2022 г. бяхме в Мюнхен, там направихме анкета, която показа, че над 50% от хората казват, че са напуснали България, защото са търсели по-добро образование за децата си. Над 45% казаха, че са търсели по-добро икономическо развитие за себе си и по-достоен живот”, каза той.

“Ние отиваме при българите, за да им кажем, че в България, в реално време започва да се развива и да предлага по-добри оферти”, добави Христов.

“Тенденциите се обърнаха и в последните няколко години наблюдаваме увеличаване на нетната миграция, т.е. повече са имигрантите, отколкото емигрантите. Повече хора се връщат, отколкото заминават. Една от основните причини беше COVID кризата, но след това тази тенденция се запази”, каза изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов.

Той подчерта, че още преди COVID кризата основен проблем на бизнеса бе липсата на квалифицирани кадри. “След кризата отново сме свидетели на един нагорещен пазар на труда. В момента в България безработицата е около 4%. Това е и нивото на естествена безработица”, добави Иванов.

“Около 2 млн. българи смятаме, че живеят извън границите на страната. За да е по-лесна сметката работим с 1 млн., от тях около 30% са с висше образование, а около 50% са със средно образование”, каза той.

Според него България е инвестирала голяма крупна сума в образованието на тези български граждани.

Христов направи и разчет, че България е инвестирала 25 млрд. лева в икономиката на Европа и ЕС.

Събитията на Bulgaria Wants You са напълно безплатни, но изискват регистрация на сайта на платформата.

