19-годишна жена е открита мъртва в багажника на автомобил в германския град Регенсбург. Криминалната полиция води разследване.

Органите на реда са получили сигнал за кола, която стояла паркирана в подземен паркинг на търговски център с разбито странично стъкло, съобщават германските медии.

Когато разследващите пристигнали, те открили тялото на жената в багажника. Тя не е била обявена за изчезнала. Автомобилът е регистриран на имената на родителите на 19-годишното момиче.

Все още не е ясно колко време колата е стояла на подземния паркинг.

Grausiger Fund in Tiefgarage: Junge Frau tot in Kofferraum entdeckt https://t.co/RXO0RPtX9X via @WEBDENews