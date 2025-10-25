Пореден случай на незаконно изхвърляне на отпадъци край София. Този път в района на Суходол, където местни жители успяват да заснемат и дори да спрат камион, изсипващ боклук в земеделска нива. Има ли и други малки нерегламентирани сметища? Екип на bTV отиде на проверка със Столичния инспекторат.

Снимка: bTV

Четвъртък след 17 часа камион влиза в нива в района на Суходол. Калоян го вижда, докато обработва земята си. И подава сигнал до 112.

При опита си да избяга, камионът излиза от пътя и попада в канавката. Мъжете на място успяват да го спрат и изчакват заедно на място да дойде полиция. В каросерията намират отпадъци, идентични с вече изхвърлените в нивата.

„Оттук до Мало Бучино е безобразие. Опитваме се постоянно да заловим хора, които изхвърлят боклуци нерегламентирано и за първи път успяхме“, казва Димитър Стоянов.

На място инспекторатът установява наличие на строителен отпадък и земна маса.

„Това трябва да отиде на регламентирано депо общинското депо е „Враждебна“. Трябва да се рекултивират по надлежния ред“, обясни Петър Дяков, инспектор в Столичния инспекторат.

На следващия ден проверяваме още две нерегламентирани сметища - едното в района на „Красна поляна“, а другото - в частен имот край Бучин дол.

Снимка: bTV

„Ние работим от известно време земите в околието и ги забелязваме всеки ден. Работим ежедневно на полетата и при всяко наше идване виждаме нов отпадък. Нов изсипан камион, нови боклуци, които замърсяват околната среда и земите“, казва Димитър Стоянов.

На първата локация са открити както строителни, така и битови отпадъци.

„Това са битови отпадъци, може би от някоя сграда, може би от някоя спортна зала. Това, което е зад вас, е същото като вчера. Виждаме, че отпадъците вече започват да се разграждат - найлони, картон, чували от строителни материали“, заяви Дяков.

Следващата находка е върху пасище край Мало Бучино - поредното замърсено място.

Според източници на bTV подобни нерегламентирани курсове струват между 60 и 90 лева. Така фирми или дори индивидуални шофьори избягват плащането на таксите към общинските дружества.

От Столичния инспекторат обясняват, че работят съвместно със СДВР, но резултатите зависят и от взаимодействието с останалите институции.

Проблемът с битовите отпадъци остава най-сериозен.

За случая от четвъртък са съставени два акта - на шофьора и на юридическото лице. По останалите два обекта започва процедура за установяване на собствеността и даване на предписания за почистване.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK