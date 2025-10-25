Пореден случай на незаконно изхвърляне на отпадъци край София. Този път в района на Суходол, където местни жители успяват да заснемат и дори да спрат камион, изсипващ боклук в земеделска нива. Има ли и други малки нерегламентирани сметища? Екип на bTV отиде на проверка със Столичния инспекторат.
Четвъртък след 17 часа камион влиза в нива в района на Суходол. Калоян го вижда, докато обработва земята си. И подава сигнал до 112.
При опита си да избяга, камионът излиза от пътя и попада в канавката. Мъжете на място успяват да го спрат и изчакват заедно на място да дойде полиция. В каросерията намират отпадъци, идентични с вече изхвърлените в нивата.
„Оттук до Мало Бучино е безобразие. Опитваме се постоянно да заловим хора, които изхвърлят боклуци нерегламентирано и за първи път успяхме“, казва Димитър Стоянов.
На място инспекторатът установява наличие на строителен отпадък и земна маса.
„Това трябва да отиде на регламентирано депо общинското депо е „Враждебна“. Трябва да се рекултивират по надлежния ред“, обясни Петър Дяков, инспектор в Столичния инспекторат.
На следващия ден проверяваме още две нерегламентирани сметища - едното в района на „Красна поляна“, а другото - в частен имот край Бучин дол.
„Ние работим от известно време земите в околието и ги забелязваме всеки ден. Работим ежедневно на полетата и при всяко наше идване виждаме нов отпадък. Нов изсипан камион, нови боклуци, които замърсяват околната среда и земите“, казва Димитър Стоянов.
На първата локация са открити както строителни, така и битови отпадъци.
„Това са битови отпадъци, може би от някоя сграда, може би от някоя спортна зала. Това, което е зад вас, е същото като вчера. Виждаме, че отпадъците вече започват да се разграждат - найлони, картон, чували от строителни материали“, заяви Дяков.
Следващата находка е върху пасище край Мало Бучино - поредното замърсено място.
Според източници на bTV подобни нерегламентирани курсове струват между 60 и 90 лева. Така фирми или дори индивидуални шофьори избягват плащането на таксите към общинските дружества.
От Столичния инспекторат обясняват, че работят съвместно със СДВР, но резултатите зависят и от взаимодействието с останалите институции.
Проблемът с битовите отпадъци остава най-сериозен.
За случая от четвъртък са съставени два акта - на шофьора и на юридическото лице. По останалите два обекта започва процедура за установяване на собствеността и даване на предписания за почистване.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK