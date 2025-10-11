„Два-три часа всеки ден“: Румънецът, който не спира да чисти България

На фона на кризата с боклука в София, ви разказваме историята на , който в свободното си време, когато е у нас, почиства обществени пространства, най-вече в София и Варна. Мъжът живее в Лондон, жена му е варненка. Често идват у нас, тъй като единият от 6-годишните им близнаци е с рядък синдром, и тук посещава физиотерапия.

По думите му всичко започва, докато детето му посещава център за рехабилитация в София. Решава да чисти, докато чака детето си. Преди 2 години, докато синът му е на едноседмична интензивна физиотерапия, Габриел почиства голяма тревна площ в „Студентски град“ в столицата.



„Два-три часа всеки ден, всеки ден, всеки ден. И в петък за последно работил съм 6 часа и съм събрал 25 черни чувала с боклук, два матрака, четири стола и даже една нова метла“, разказа мъжът.

Една жена му прави снимки и ги публикува в социалните мрежи, а дейността на Габриел бързо придобива голяма популярност. Днес страницата му има 45 хил. последователи, а примерът му е заразителен. Габриел разказва, че проблеми с чистотата има и в Англия, и в Румъния, и в България. Но дава пример, че в обединеното кралство има регистрирани 14 млн. доброволци, които се занимават с различни дейности.

Снимка: bTV

„Не зависи само от местните власти. Зависи от тях много, но също зависи от нас. Защото, не знам, може, би няма хора, няма време, няма пари, да кажем, че тази детска площадка не е както трябва. Но хората от квартала какво правят“, каза румънецът.

Снимка: bTV

Габриел вярва, че за чистотата на страната е отговорно цялото общество: „Знам, че е трудно, не е лесно да работиш, да имаш деца, да си намериш време. Но, примерно, много хора ходят в отпуска в България. Поне 2-3 дена. Но ако тогава даваш 5 минути за твоята страна, ще направи огромна разлика, защото страната се обича цялата година“.

Досега румънецът, както сам, така и с помощта на други хора, е почистил десетки площадки и обществени пространства у нас. Не се вълнува дали впоследствие те бързо са били отново замърсени. Румънецът е убеден, че с общи усилия можем да живеем в по-добро и по-чисто място.