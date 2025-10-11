dalivali.bg
София
сега Облачно 12°
08 Разкъсана облачност 12°
09 Разкъсана облачност 12°
10 Разкъсана облачност 12°
11 Разкъсана облачност 13°
Последни
новини
Облачно
Космическо време
Предавания Тази събота и неделя

„Два-три часа всеки ден“: Румънецът, който не спира да чисти България

Габриел е убеден, че с общи усилия можем да живеем в по-чисто място

Йордан Фотев Йордан Фотев

Публикувано в  07:49 ч. 11.10.2025 г.

На фона на кризата с боклука в София, ви разказваме историята на , който в свободното си време, когато е у нас, почиства обществени пространства, най-вече в София и Варна. Мъжът живее в Лондон, жена му е варненка. Често идват у нас, тъй като единият от 6-годишните им близнаци е с рядък синдром, и тук посещава физиотерапия.

По думите му всичко започва, докато детето му посещава център за рехабилитация в София. Решава да чисти, докато чака детето си. Преди 2 години, докато синът му е на едноседмична интензивна физиотерапия, Габриел почиства голяма тревна площ в „Студентски град“ в столицата.

„Два-три часа всеки ден, всеки ден, всеки ден. И в петък за последно работил съм 6 часа и съм събрал 25 черни чувала с боклук, два матрака, четири стола и даже една нова метла“, разказа мъжът.

Шести ден криза с боклука в София:

Една жена му прави снимки и ги публикува в социалните мрежи, а дейността на Габриел бързо придобива голяма популярност. Днес страницата му има 45 хил. последователи, а примерът му е заразителен. Габриел разказва, че проблеми с чистотата има и в Англия, и в Румъния, и в България. Но дава пример, че в обединеното кралство има регистрирани 14 млн. доброволци, които се занимават с различни дейности.

Снимка: bTV

„Не зависи само от местните власти. Зависи от тях много, но също зависи от нас. Защото, не знам, може, би няма хора, няма време, няма пари, да кажем, че тази детска площадка не е както трябва. Но хората от квартала какво правят“, каза румънецът.

Снимка: bTV

Габриел вярва, че за чистотата на страната е отговорно цялото общество: „Знам, че е трудно, не е лесно да работиш, да имаш деца, да си намериш време. Но, примерно, много хора ходят в отпуска в България. Поне 2-3 дена. Но ако тогава даваш 5 минути за твоята страна, ще направи огромна разлика, защото страната се обича цялата година“.

Деница Сачева: Кметът на София се лута между пиар стратегията и реалността

Досега румънецът, както сам, така и с помощта на други хора, е почистил десетки площадки и обществени пространства у нас. Не се вълнува дали впоследствие те бързо са били отново замърсени. Румънецът е убеден, че с общи усилия можем да живеем в по-добро и по-чисто място.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Бойко Борисов: Говорих със Слави Трифонов, ще изтеглят проектозакона за затвор за журналисти

Бойко Борисов: Говорих със Слави Трифонов, ще изтеглят проектозакона за затвор за журналисти
Доналд Тръмп не получи Нобеловата награда за мир, тя отиде при Мария Корина Мачадо (ВИДЕО)

Доналд Тръмп не получи Нобеловата награда за мир, тя отиде при Мария Корина Мачадо (ВИДЕО)
"Пълен абсурд - да въвеждаш такова тежко наказание" - как проектозаконът на ИТН беше изтеглен

"Пълен абсурд - да въвеждаш такова тежко наказание" - как проектозаконът на ИТН беше изтеглен
Протести в „Надежда“ и „Връбница“ след предложението за настаняне на ромски семейства на терен до метрото (ВИДЕО)

Протести в „Надежда“ и „Връбница“ след предложението за настаняне на ромски семейства на терен до метрото (ВИДЕО)
Ешерихия коли в "Елените", бедственото положение се удължава с още 7 дни (ВИДЕО)

Ешерихия коли в "Елените", бедственото положение се удължава с още 7 дни (ВИДЕО)
Тази сутрин
Снимка: Деница Сачева: Кметът на София се лута между пиар стратегията и реалността
Деница Сачева: Кметът на София се лута между пиар стратегията и реалността
Снимка: Ще се увеличи ли стойността на ваучерите за храна до 300 лв. през 2026 г.?
Ще се увеличи ли стойността на ваучерите за храна до 300 лв. през 2026 г.?
Снимка: Проф. Георги Рачев: Възможно е циганско лято около Димитровден
Проф. Георги Рачев: Възможно е циганско лято около Димитровден
Лице в лице
Снимка: Филип Буков за успеха на младите спортисти
Филип Буков за успеха на младите спортисти
Снимка: Правосъдие с изтекъл мандат
Правосъдие с изтекъл мандат
Снимка: Свободата на словото зад решетки?
Свободата на словото зад решетки?
Тази събота и неделя
Снимка: Вкусна неделя
Вкусна неделя
Снимка: Рок за три поколения
Рок за три поколения
Снимка: Кристо и Жан-Клод покориха Париж...отново
Кристо и Жан-Клод покориха Париж...отново
120 минути
Снимка: В главната роля: Стефан Командарев
В главната роля: Стефан Командарев
Снимка: След водния ад - кой ще понесе отговорността?
След водния ад - кой ще понесе отговорността?
Снимка: Река няма - върху нея - хотели
Река няма - върху нея - хотели