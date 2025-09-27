България ще прекрати договора за транзит на руски газ през следващата година. Това каза премиерът Росен Желязков по време на посещението в САЩ за Годишната сесия на Общото събрание на ООН.

Крие ли това рискове за българската енергетика и икономика и какво ще ни коства това? Отговорите търсим от председателя на УС на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев в предаването „Тази събота и неделя“ по bTV.

„Премиерът Желязков направи това, което трябваше да се направи – именно да каже на президента Тръмп това, което той искаше да чуе. Дали то ще се случи, предстои да видим“, каза той.

И уточни – че страната ни така или иначе не внася руски газ, а транзитира.

„По отношение на транзита нещата са малко по-сложни, но мен ми се струва, че това, което премиерът каза, е, че всъщност ще се спрат краткосрочните договори. Така е записано и в Пътната карта на ЕС и това са едни малки количества – около 10% от това, което минава по Южен поток“, каза още той.

„Защо големите количества много трудно ще се спрат – защото ние трябва да спрем газа на една приятелска държава, член на ЕС – Унгария. Това ще застраши и доставките за Сърбия. Другият голям проблем е, че в крайна сметка, капацитетът на Балкански поток е резервиран от „Газпром Експорт“ до 2039 година“, обясни още Бенчев.

И каза, че възможен изход при спиране на доставките е страната ни да бъде съдена:

„Трябва да си изиграем картите така че да не пострадаме и да не трябва да плащаме обезщетения на някоя от държавите или на някой от операторите. Когато ние сме причината за спиране на доставка, една от страните вероятно ще потърси отговорност от нас“.

А как това може да бъде предотвратено - той увери, че е въпрос на правилна политика, а не на ескпертно мнение.

Вижте какво още каза Светослав Бенчев във видеото към материала.

