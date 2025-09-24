Продължават и срещите на високо равнище на българската делегация, водена от премиера в рамките на седмицата на Общото събрание на ООН.

След критиките отправени от американския президент Доналд Тръмп към Европа, че използва руски енергийни ресурси по време на речта му по време на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, министърът на енергетиката Жечо Станков днес коментира, че страната ни ще прекрати краткосрочните доставки на руски газ през 2026 г. и дългосрочните през 2028 г.

По думите му страната се стреми да се превърне в транзитьор на газ от американски терминали и да развие диверсификация на енергийните източници чрез зелена енергия.

Страната ни проучва и възможността за разполагане на малки модулни реактори. Това стана ясно след срещата на министър-председателя Росен Желязков с General Electric. Бъдещото разполагане на малки модулни реактора (SMR) в България ще бъде в допълнение към текущия проект за изграждане на два блока Westinghouse на площадката на АЕЦ „Козлодуй“.

Снимка: bTV

„През 2026 краткосрочните договори за доставки на руски газ ще бъдат прекратени и дългосрочните от 2028 година. Това дава изключителен потенциал на българската държава да бъде огромен транзитьор на природен газ от LNG терминалите от Щатите. Във вчерашния ден имаме две доставки за октомври и ноември, които ще бъдат доставени за консумация на българските граждани именно от тези терминали“, каза енергийният министър Жечо Станков.

„Говорихме за потенциала, който има Балкански поток и включаваето на южния газов коридор за разширяване на доставките на азерски газ за Европа“, каза премиерът Росен Желязков след срещата си с президента на Азербайджан Илхам Алиев.

Снимка: bTV

Двамата разговаряха в Ню Йорк в рамките на 80-ата редовна сесия на Общото събрание на ООН.

Премиерът Желязков специално открои нарастващото значение на диверсификацията на източниците на електрическа енергия и на природен газ. Именно тази тема е била във фокуса на срещата на премиера Желязков с президента Алиев днес.

„Говорихме много конкретно за доставката на зелена енергия от Каспийския район - 6 гигавата от Азербайджан“, отбеляза министър-председателят и добави, че заедно с другите страни от Каспийския басейн - Казахстан и Туркменистан, възможностите нарастват до 10 гигавата.

„Затова изграждането на кабел под Черно море, но и на кабели, които ангажират Грузия, Армения, през Турция, става все по-реалистично“, посочи премиерът Росен Желязков.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK