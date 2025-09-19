Седем държави от ЕС продължават да купуват руски газ, заяви говорителката на ЕС по енергетиката Анна-Кайса Итконен, на която се позовава британския „Гардиън“.

Освен Унгария и Словакия, руски газ консумират още Белгия, Франция, Гърция, Нидерландия и Португалия.

Говорителката обаче не уточни обема на руския газ, внесен от всяка от седемте държави.

Вносът на руски газ в ЕС може да спре още през 2027 г., според източници на агенция „Блумбърг“, като част от 19-ия пакет от санкции, блокът може да ускори постепенното спиране на руския газ с една година, което първоначално беше планирано за 1 януари 2028 г.

"Икономическите ни анализи са ясни: нашите санкции се отразяват сериозно на руската икономика. Лихвите са на ниво 17 %. Инфлацията остава висока. Достъпът до финансиране за Русия и приходите постоянно намаляват. Руската военна икономика прегрява и достига своите граници", заяви фон дер Лайен.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK