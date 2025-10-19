През седмицата КЗП наложи санкции за общо 30 000 лева на търговци, които не предоставят информация за цените на стоките си - изискване, което е задължително заради въвеждането на еврото у нас.

На този фон в Гърция държавата се споразумя с производители и търговци, за да намали цените на повече от 2000 продукта. Намаленията варират в различните категории.

Средно според икономистите цените ще паднат с 8%. Важно е да се отбележи, че голяма част от продуктите са от собствени марки на веригите.

Междувременно КНСБ излезе с данни за цените на някои стоки у нас. Оказва се, че някои продукти са по-скъпи в България, отколкото в Западна Европа. Такива са например брашното, олиото и прясното мляко.

Те са по-скъпи у нас, дори в сравнение с Германия. Цените, които синдикатите показват, са в евро и към края на септември.

„Има някакви секторни проблеми точно в тези примери с брашното, олиото и прясното мляко. Те са различни от зеленчуците, където производството не е достатъчно и това води до по-високи цени“, коментира в „Тази неделя“ Богомил Николов от „Активни потребители“.

По думите му не е нормално при изобилно производство на зърно у нас, огромен преработвател на олио и страшно много мощности да има по-високи цени при брашното, олиото и прясното мляко.

„Това е индикатор за наличие на непазарни структури в тези сектори. Точно затова трябва КЗК да търси непазарни структури, които вдигат цените“, заяви Николов.

Той допусна, че е възможно повишаване на цените заради въвеждането на еврото догодина.

„Това се случи на някои места, но преди 8 октомври. Тези търговци, които знаеха, че до 8 октомври няма да се налагат санкции, някои от тях решиха да се застраховат, особено в областта на услугите“, коментира Богомил Николов.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK