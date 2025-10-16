dalivali.bg
София
сега Разкъсана облачност 14°
14 Разкъсана облачност 15°
15 Облачно 15°
16 Разкъсана облачност 15°
17 Разкъсана облачност 15°
Последни
новини
Разкъсана облачност
Космическо време

Последни новини

Директорът на ФСС: Спецслужбите на НАТО стоят зад руските дронове над държавите от ЕС

Директорът на ФСС: Спецслужбите на НАТО стоят зад руските дронове над държавите от ЕС
От Олимпиадата до Кеймбридж: Среща с младежи, за които състезанията се оказаха трамплин

От Олимпиадата до Кеймбридж: Среща с младежи, за които състезанията се оказаха трамплин

Пожарът в "Стомана" в Перник е загасен

21-годишен шофьор уби жена на тротоар при опасно изпреварване

Лошо инженерно решение е довело до трагедията с подводницата „Титан“

Планът за мир: Според Вашингтон засега "Хамас" не е нарушил споразумението

„Андрю вярваше, че сексът с мен е негово рождено право“: Откъс от мемоарите на Джуфре срещу „любимия син на кралицата“

„Да не се качва и да ходи пеша“: След гонка шофьор е задържан с близо 3 промила алкохол

Руски обстрел с хиперзвукови ракети „Кинжал“ и дронове по украински енергийни съоръжения

Инициативата „Подай ръка“ в подкрепа на Фондация „Сийдър“ ще се проведе на 15 и 16 ноември
България

КЗП глоби 70 търговци - не са публикували данни за цените на предлаганите от тях стоки

Размерът на всяка една от санкциите е 30 000 лева

Снимка: БГНЕС

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  13:10 ч. 16.10.2025 г.

Комисията за защита на потребителите прие днес решение за налагане на санкции на търговци, които не изпълняват задължението си по Закона за въвеждане на еврото да публикуват на своите интернет страници цените на стоките или да ги предоставят на КЗП чрез портала „Колко струва“.

Размерът на всяка една от санкциите  е 30 000 лева – над предвидения в закона минимум от 10 000 лв., но под максимума от 100 000 лв., като е съобразена тежестта на нарушенията и общественият интерес. 

От днес - глоби за търговците, които не изписват коректно цените в евро и левове

След изтичането на преходния период на 8 октомври 2025 г., когато КЗП отправяше само предупреждения, бяха извършени масови проверки на търговци на 9 октомври 2025 г., а резултатите показаха, че 70 от търговците не предоставят изискуемата информация.

Към настоящия момент след предприетите действия от КЗП, 30 от тези 70 търговци вече предоставят изискуемата информация, което не отменя санкционирането им за периода, в който не са подавали данни за цените. 

Порталът „Колко струва“ тръгва на 30 септември: Tърговските вериги започват да публикуват цените си

Комисията е категорична, че задължението за ежедневното подаване на данни за цените е в сила от 11 август 2025 г., и напомня, че проверки продължават, а санкциите ще се прилагат последователно. Наложените мерки не са самоцел, а целят прозрачност на пазара и защита на правото на потребителите да бъдат информирани за актуалните цени на стоките.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Арабаджиеви не обясниха как са построили хотел върху река

Арабаджиеви не обясниха как са построили хотел върху река
bTV и Венета Райкова се разделят

bTV и Венета Райкова се разделят
Политически блокаж на държавата от днес: Не работи нито Министерският съвет, нито парламентът

Политически блокаж на държавата от днес: Не работи нито Министерският съвет, нито парламентът
КНСБ: Предстои най-трудният бюджет за последните 30 г., служебно правителство ще създаде хаос (ВИДЕО)

КНСБ: Предстои най-трудният бюджет за последните 30 г., служебно правителство ще създаде хаос (ВИДЕО)
Очакват се нови силни дъждове по Южното Черноморие, задействаха BG-Alert

Очакват се нови силни дъждове по Южното Черноморие, задействаха BG-Alert
Тази сутрин
Снимка: До какво ще доведат трусовете във властта?
До какво ще доведат трусовете във властта?
Снимка: Изработен по оригиналните чертежи: Самолетът на Списаревски е част от колекцията на НИМ
Изработен по оригиналните чертежи: Самолетът на Списаревски е част от колекцията на НИМ
Снимка: Елиф Шафак и Орхан Памук: Ще изучават съвременни автори в училище
Елиф Шафак и Орхан Памук: Ще изучават съвременни автори в училище
Лице в лице
Снимка: Божидар Божанов, проф. Румяна Коларова и Страхил Делийски - гости в "Лице в лице"
Божидар Божанов, проф. Румяна Коларова и Страхил Делийски - гости в "Лице в лице"
Снимка: Парламент без кворум, кабинет без заседание
Парламент без кворум, кабинет без заседание
Снимка: Правосъдие с изтекъл мандат
Правосъдие с изтекъл мандат
Тази събота и неделя
Снимка: Жените в бизнеса
Жените в бизнеса
Снимка: Не без дъщеря ми
Не без дъщеря ми
Снимка: Асен Блатечки и Мариана Миланова са "Необвързани"
Асен Блатечки и Мариана Миланова са "Необвързани"
120 минути
Снимка: В главната роля: Папи Ханс
В главната роля: Папи Ханс
Снимка: Време за отговори: Васил Терзиев
Време за отговори: Васил Терзиев
Снимка: Войната за боклука
Войната за боклука