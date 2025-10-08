От 8 октомври държавата глобява търговците, които предлагат стоки без етикети в евро и левове, и на завишени цени.
Междувременно, екип на bTV провери съвпада ли написаното в сайта с цените на веригите с това, което клиентите виждат на щандовете.

На един от големите пазари в столицата по-голямата част от сергиите цените са обозначени и в двете валути, както е записано в закона. Ако има разлика в цените или в изписването, от сряда нарушителите вече се наказват с глоби, а за улеснение на клиентите, в сайта на Комисията за защита на потребителите заработи и портал, в който големите търговци подават цените на 101 групи продукти от голямата потребителска кошница.

Цената на храната: Къде е по-евтино – у нас или в Европа

„Направила съм го, даже всеки ден го правя, защото се сменят цените всеки ден. Пиша ги. Каквото трябва – правим“, коментира търговецът Даниела Александрова.

Контролните органи вече следят и дали цените в лева отговарят на тези в евро, според официалния валутен курс (1 евро = 1.95583 лева).

„Не ги пресмятам дали е вярно това, което е. Сложно е, трябва с машинка да ходя, с телефона да смятам. Не е необходимо, според мен. На доверие:, каза клиентът Калинка Недялкова.

Като мярка срещу нарушенията и за да следят и потребителите цените, държавата пусна и специален сайт. Проверяваме дали написаното отговаря на етикета в магазина. Търсим масло за 2,99 лв., прясно мляко за 2,19 лв., олио за 2,89 лв. и брашно за 1,19 лв, каквито цени обявява една от веригите в портала на КЗП. Намираме продуктите - с изключение на брашното, което излиза 2,15 лева и 15 стотинки.

Инфлацията в хладилника: За храна харчим 30% от дохода, а в Западна Европа – 25%

„Аз не съм виждала масло за 2,99 лв. От малките пакетчета ли е това?“, попита Радка Илиева.

Наша проверка в още един магазин показва, че в сайта на комисията е подадена не средна, а най-ниска цена на продукт от съответната група.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK