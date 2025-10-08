От 8 октомври държавата глобява търговците, които предлагат стоки без етикети в евро и левове, и на завишени цени.

Междувременно, екип на bTV провери съвпада ли написаното в сайта с цените на веригите с това, което клиентите виждат на щандовете.

На един от големите пазари в столицата по-голямата част от сергиите цените са обозначени и в двете валути, както е записано в закона. Ако има разлика в цените или в изписването, от сряда нарушителите вече се наказват с глоби, а за улеснение на клиентите, в сайта на Комисията за защита на потребителите заработи и портал, в който големите търговци подават цените на 101 групи продукти от голямата потребителска кошница.

„Направила съм го, даже всеки ден го правя, защото се сменят цените всеки ден. Пиша ги. Каквото трябва – правим“, коментира търговецът Даниела Александрова.

Контролните органи вече следят и дали цените в лева отговарят на тези в евро, според официалния валутен курс (1 евро = 1.95583 лева).

„Не ги пресмятам дали е вярно това, което е. Сложно е, трябва с машинка да ходя, с телефона да смятам. Не е необходимо, според мен. На доверие:, каза клиентът Калинка Недялкова.

Като мярка срещу нарушенията и за да следят и потребителите цените, държавата пусна и специален сайт. Проверяваме дали написаното отговаря на етикета в магазина. Търсим масло за 2,99 лв., прясно мляко за 2,19 лв., олио за 2,89 лв. и брашно за 1,19 лв, каквито цени обявява една от веригите в портала на КЗП. Намираме продуктите - с изключение на брашното, което излиза 2,15 лева и 15 стотинки.

„Аз не съм виждала масло за 2,99 лв. От малките пакетчета ли е това?“, попита Радка Илиева.

Наша проверка в още един магазин показва, че в сайта на комисията е подадена не средна, а най-ниска цена на продукт от съответната група.

