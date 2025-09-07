Плевен отново излиза на протест. Причината е добре позната - безводието. От кризисния щаб уверяват, че се прави всичко възможно за намирането на допълнителни количества вода.

Президентът има друг прочит - властта не действа бързо. Частичното бедствено положение доведе и до помощ от Държавния резерв.

Мирослав е от Ловеч. Казва, че там няма режим, но помага на близки в плевенското село Ралево.

В кметството разпределят бутилираната питейна вода, доставена от общината.

Кметът на Ралево, заедно с ръководителя на местното доброволно формирование и предоставената от Община Плевен цистерна, зареждат водоноските, разположени на различни места в едно от най-бедстващите села - Николаево.

В Николаево ситуацията е критична. Там живеят над 1000 души. Има много малки деца и възрастни хора.

И кметският наместник на село Ласкар Валя Донева се е превърнала буквално в доставчик на вода от началото на режима.

В търсенето на вода от няколко дни се включват военни и лишени от свобода от затвора в Плевен.

Почистват канала от Дъбнишка бара, за да доведат така необходимите количества към оросяващите кладенци при Долна Митрополия.

И докато хората показват с тревога в социалната мрежа каква вода тече от чешмите, когато я има, стана ясно, че помощ идва от Държавния резерв по искане на областния управител.

Първите тирове пристигнаха в четвъртък. Общо 263 000 литра в различни разфасовки бяха разпределени от служители на Общината между всички училища, детски градини и социални заведения.

Според официалното съобщение от местната власт отговорните институции остават ангажирани с предприемане на бързи мерки за справяне с безводието.

На този фон протестно автошествие отново поема от парк „Кайлъка“ и ще блокира главния път при село Ясен.

