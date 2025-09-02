dalivali.bg
Адът с безводието у нас: "Ако няма вода, няма да си пускаме децата на училище!"

Местните власти уверяват, че ще осигурят нормален учебен процес

Публикувано в  19:18 ч. 02.09.2025 г.

Публикувано в  19:18 ч. 02.09.2025 г.

"Вече си е отвратително, криво ляво по малко пускат, пълним кофи, туби…от кметството дават понеделник сряда и петък вода, минерална, десетлитрова, иначе - кой както може", Поля Стоянова, с. Брестовец. 

А в Долна Митрополия пък са готови да оставят децата си вкъщи на 15 септември. 

Няма ли вода, няма да си пусна внучето на училище, нито на детската градина! Ако няма вода, ние няма да си пускаме децата на училище!, казва Марияна Василева от Долна Митрополия. 

По време на безводие: Гняв и притеснение как децата ще започнат училище в Долна Митрополия

Местните власти уверяват, че ще осигурят нормален учебен процес. 

Ние сме се подсигурили с хидрофорни системи така, че нашите ученици да не бъдат затруднени по никакъв начин, заяви Петър Петров, председател на Общински съвет- Долна Митрополия.

Екипи и в Плевен обикалят детски градини, училища и социални институции, за да преценят къде има най-спешна нужда от монтирането на хидрофорни системи.

Бедствено положение в Плевен и Долна Митрополия

А ВиК вече чисти каналите на "Напоителни системи", за да захранят кладенците.

От десет дни се работи по почистването на този канал, той дава възможност да дойде вода за оросяването на вододайната зона на Долна Митрополия, каза инж. Климент Тодоров, директор на ВиК- Плевен. 

